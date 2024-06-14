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Происшествия В Новосибирске умер известный хоккеист из ХК «Сибирь»— на этой неделе у него был день рождения

В Новосибирске умер известный хоккеист из ХК «Сибирь»— на этой неделе у него был день рождения

Евгений Тютиков провел в составе новосибирского клуба 13 сезонов

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Спортсмен выиграл серебряную медаль Всемирной зимней универсиады в составе России

В Новосибирске скончался хоккеист, бывший капитан команды «Сибири» Евгений Тютиков. О произошедшем сообщили 14 июня в соцсетях хоккейного клуба.

— Ушел из жизни Евгений Тютиков, — сказано в сообщении. — Вечная память.

Евгений Тютиков был капитаном команды «Сибири» в сезоне 2000–2001, он провел в составе клуба всего 13 сезонов. Известно, что несколько дней назад спортсмену исполнилось 58 лет — его день рождения праздновался 11 июня.

— Первый капитан «Сибири» в 21 веке запомнился болельщикам как очень спокойный защитник, который играл просто в защите, но при этом был полезен и в атаке — мог организовать гол или забить сам, — сообщали в группе ХК «Сибирь» во «ВКонтакте» в 2021 году.

Уточнялось, что свой первый матч за главную команду «Сибири» спортсмен провел в сентябре 1983 года в возрасте 17 лет. В 1991 году он выиграл серебряную медаль Всемирной зимней универсиады в составе России.

В пресс-службе ХК «Сибирь» сообщили, что не располагают информацией о причине смерти и дате прощания.

В прошлом году в Новосибирской области скончался 62-летний хоккеист. Он ушел из жизни во время матча.

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ХК Сибирь Ушел из жизни Новосибирск Спорт Хоккей
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