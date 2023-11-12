«Скорую вызывай»: появилось видео с матча, где умер новосибирский хоккеист

В Новосибирской области 12 ноября во время матча скончался 62-летний хоккеист Андрей Измайлов. Читатель НГС прислал редакции запись трансляции игры, где произошел инцидент.
Сибиряк уточнил, что игру транслировала Ночная Хоккейная лига (НХЛ). В группе новосибирского отделения НХЛ во «ВКонтакте» имеется пост с записью матча, но доступ к ней ограничен. Публикуем кадры с места произошедшего.
На кадрах видно, что во время игры один из хоккеистов останавливается, а затем опускается на лед. Позже комментатор сообщает, что игру приостановят, а к спортсмену подходят другие игроки.
— Скорую вызывай! — слышно на записи.
В группе «Ночная Хоккейная лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте» сообщили, что игра проходила между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор».
— В нашей хоккейной семье произошла трагедия. Сегодня на матче между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор» скончался на 63-м году жизни игрок команды «Стяг-День» Измайлов Андрей Николаевич, — указано в сообщении.
Руководитель команд ВХЛ «Стяг-Юг» и «Стяг-День» Юрий Тамбовцев сообщил НГС, что познакомился с Андреем Измайловым в 2014 году.
— Андрей пришёл играть в 2014 году, когда открылся стадион на улице Вертковской, там мы и познакомились. Можно сказать, что он стоял у истоков создания хоккейного клуба «СТЯГ». Начали играть, вспоминать детство, а потом пришло желание участвовать в турнирах, — сказал Юрий Тамбовцев. — Андрей был крепким, спокойным и рассудительным игроком. Всегда был готов помочь товарищам в игре и в жизни.
Матч между командами проходил на территории ЛДС «Колос» в Краснообске, указано на сайте НХЛ. Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким спортсмена.
В 209 году в Новосибирске во время любительского матча по хоккею скончался мужчина. Инцидент прозошел в Калининском районе.