«Скорую вызывай»: появилось видео с матча, где умер новосибирский хоккеист

На кадрах видно, что во время игры один из хоккеистов останавливается, а затем опускается на лед. Позже комментатор сообщает, что игру приостановят, а к спортсмену подходят другие игроки.



— Скорую вызывай! — слышно на записи.



В группе «Ночная Хоккейная лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте» сообщили, что игра проходила между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор».



— В нашей хоккейной семье произошла трагедия. Сегодня на матче между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор» скончался на 63-м году жизни игрок команды «Стяг-День» Измайлов Андрей Николаевич, — указано в сообщении.

