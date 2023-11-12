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Хоккеист скончался во время матча под Новосибирском

Инцидент произошел в Краснообске

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Источник НГС подтвердил смерть хоккеиста

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В Новосибирской области появились данные о смерти хоккеиста. Он скончался во время матча в Краснообске.

Информация о произошедшем появилась в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», указано, что речь идет о хоккеисте команды «Стяг-День».

Источник НГС подтвердил смерть хоккеиста. Редакция НГС обратилась в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области и к региональному представителю Ночной хоккейной лиги с просьбой прокомментировать ситуацию.

Журналист также написал учредителю хоккейного клуба «Стяг» Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Он выступает учредителем ветеранской хоккейной команды «Стяг-День».

В 2019 году в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался мужчина. Ему стало плохо во время игры, сообщил очевидец.

ХоккейКраснообскСмертьСпортНочная хоккейная лига
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