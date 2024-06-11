«Три дня он боролся за жизнь»: в Бердске умер 12-летний хоккеист

— Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона 2023/2024. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно. Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея! — написали в официальной группе команды во «ВКонтакте».