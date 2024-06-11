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В Бердске умер 12-летний хоккеист

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Происшествия «Три дня он боролся за жизнь»: в Бердске умер 12-летний хоккеист

«Три дня он боролся за жизнь»: в Бердске умер 12-летний хоккеист

Прощаться с ребенком будут сегодня

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Мальчик был признан лучшим защитником СФО сезона 2023/2024

ХК «Кристалл» в Бердске сообщил о смерти 12-летнего игрока Макара Кириенко. Мальчик ушел из жизни 8 июня.

— Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона 2023/2024. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно. Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея! — написали в официальной группе команды во «ВКонтакте».

В клубе добавили, что номер 10 останется за Макаром. А также попросили не писать предположения, от чего скончался ребенок, так как еще нет заключения.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Макара Кириенко.

Прощание состоится с 14:00 до 15:00 сегодня, 11 июня, в прощальном зале в Бердске по адресу: ул. Солнечная, 11А/1.

В прошлом году сибирскому хоккеисту порезали горло коньком во время матча.

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Смерть ребенка Умер подросток Бердск ХК Кристалл
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