Сибирскому хоккеисту порезали горло коньком во время матча — парня увезли на скорой. Видео с игры

Кузбасский хоккейный клуб прибыл в Казань для матча с местной командой «Барс» в рамках Всероссийской лиги. Вышли на лед спортсмены в ночь на 16 декабря. Согласно кадрам из эфира, инцидент произошел во время второго периода матча, передают наши коллеги из NGS42.RU.

