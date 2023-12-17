Сибирскому хоккеисту порезали горло коньком во время матча — парня увезли на скорой. Видео с игры

Хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Виталий Люлько оказался в больнице после матча ВХЛ в Казани. Момент, как противник полоснул его коньком во время игры, попал на прямую трансляцию.
Кузбасский хоккейный клуб прибыл в Казань для матча с местной командой «Барс» в рамках Всероссийской лиги. Вышли на лед спортсмены в ночь на 16 декабря. Согласно кадрам из эфира, инцидент произошел во время второго периода матча, передают наши коллеги из NGS42.RU.
На кадрах видно, что после свистка один из игроков «Барса» прорывается к воротам, но падает, задевая лезвием конька защитника команды-противника Виталия Люлько. Практически сразу спортсмен бросает перчатки, хватается за горло и самостоятельно добирается до тренерской скамейки.
На месте врачи стали оказывать новокузнечанину помощь, пытаясь остановить кровь. Через несколько минут Виталия кладут на носилки и увозят в больницу Казани.
Через несколько часов случившееся прокомментировал главный тренер новокузнецкого клуба Валерий Белов. По его словам, в больнице его воспитаннику зашили сосуд, после чего отправили отдыхать. Чувствует себя спортсмен нормально.
— Тяжелый момент произошел. Я с игры вначале этого не увидел, потом в повторе посмотрел: это был неприятный момент — это еще очень мягко сказано. Вот только что пришла информация: всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Виталий остается здесь, в Казани. Сколько он здесь пробудет, мы пока не знаем. Самое страшное, слава богу, позади, — приводит слова тренера пресс-служба «Металлурга».
При этом, несмотря на опасный момент, матч после уезда медиков продолжился. Команда из Новокузнецка победила хозяев льда со счетом 2:3.