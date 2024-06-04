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Происшествия «Состояние опьянения не установлено»: наряд ДПС задержал водителя Renault, который сбил женщину на Станционной

«Состояние опьянения не установлено»: наряд ДПС задержал водителя Renault, который сбил женщину на Станционной

Им оказался ранее судимый уроженец Омска

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ДТП случилось утром 4 июня

В Новосибирской области задержали водителя автомобиля Renault Logan, который скрылся с места ДТП после того, как сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, авария произошла утром 4 июня в районе дома № 97 к. 4 по улице Станционной.

— Предварительно установлено, что в ходе движения между водителями автомобилей Toyota Wish и Renault Logan произошел конфликт, который продолжился после парковки на проезжей части, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате водитель Renault совершил наезд на женщину и мужчину, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы сообщили о ситуации в Госавтоинспекцию и вызвали скорую помощь — сибирячку для осмотра доставили в больницу.

Позже наряд ДПС задержал автомобиль в одном из районов Новосибирской области, выяснилось, что за рулем находился 37-летний ранее судимый уроженец Омска. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Момент ДТП попал на видео

— По результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. Госавтоинспекторами в отношении задержанного составлен ряд административных протоколов, — уточнили в ведомстве.

Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео. Как сообщали в ГИБДД, оставление места аварии влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

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ДТП Сбил пешехода ДПС Новосибирск
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