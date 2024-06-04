«Состояние опьянения не установлено»: наряд ДПС задержал водителя Renault, который сбил женщину на Станционной

ДТП случилось утром 4 июня Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











В Новосибирской области задержали водителя автомобиля Renault Logan, который скрылся с места ДТП после того, как сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



По информации ведомства, авария произошла утром 4 июня в районе дома № 97 к. 4 по улице Станционной.



— Предварительно установлено, что в ходе движения между водителями автомобилей Toyota Wish и Renault Logan произошел конфликт, который продолжился после парковки на проезжей части, — сказано в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в результате водитель Renault совершил наезд на женщину и мужчину, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы сообщили о ситуации в Госавтоинспекцию и вызвали скорую помощь — сибирячку для осмотра доставили в больницу.



Позже наряд ДПС задержал автомобиль в одном из районов Новосибирской области, выяснилось, что за рулем находился 37-летний ранее судимый уроженец Омска. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Момент ДТП попал на видео Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— По результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. Госавтоинспекторами в отношении задержанного составлен ряд административных протоколов, — уточнили в ведомстве.

