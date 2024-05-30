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Происшествия Погибли двое: водитель на «Ладе» выехал на встречку и влетел в грузовик на трассе Р-254 «Иртыш» — фото места ДТП

Погибли двое: водитель на «Ладе» выехал на встречку и влетел в грузовик на трассе Р-254 «Иртыш» — фото места ДТП

Личности погибших уточняются

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В Новосибирской области в четверг, 30 мая, произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона, в аварии погибли два человека.

По предварительным данным, инцидент случился около 16:30 часов в Новосибирском районе. Водитель автомобиля «Лада-21214» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны дороги К-17Р в направлении Оби.

Как сообщили в ведомстве, на 1452 километре водитель выехал на полосу для встречного движения, где это было разрешено. Машина столкнулась с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц Актрос» — последний съехал в правый кювет.

— В результате автоаварии погиб водитель легкового автомобиля (мужчина на вид 30–35 лет) и его пассажир (мужчина на вид 25–35 лет), — сказано в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В ведомстве отметили, что обстоятельства и личности погибших уточняются.

В конце мая в Чановском районе случилось ДТП, в котором погибли два человека. Как заявили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области, авария произошла из-за сонного состояния водителя.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Иртыш Новосибирская область Госавтоинспекция Авария
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