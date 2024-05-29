«Загорелся утеплитель»: от крыши на стройке в Оби поднялся столб черного дыма — видео

Днем 29 мая городе Обь под Новосибирском на территории строящегося комплекса «Воздушная Гавань» произошло возгорание. Местные жители поделились кадрами в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Информацию о возгорании подтвердил застройщик.
— Велись работы подрядчика. Пожара не было, задымление и возгорание произошло в следствии технических работ с утеплителем. Оперативно была вызвана бригада противопожарной охраны. Задымление устранено, работы производятся в штатном режими, — сообщила НГС Алёна Андронова, менеджер продаж ЖК «Воздушная гавань».
НГС обратился за комментарием в ГУ МЧС по Новосибирской области. Информацию уточняют.
Ранее НГС писал о том, что под Новосибирском вспыхнули дома в дачном обществе. В результате происшествия никто не пострадал.
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В ГУ МЧС сообщили, что пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в строящемся 15-этажном доме. Пожар произошел в комнате на последнем этаже в здании по улице Геодезической в городе Обь.
— В течение 40 минут открытое горение ликвидировано. Горел пенопласт двумя очагами. По оперативным данным администрация эвакуировала 8 человек. Еще одного гражданина сотрудники МЧС России спасли с 15 этажа. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в ведомстве.