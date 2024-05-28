«Мой брат не самоубийца!» Военный с Урала погиб на спецоперации при странных обстоятельствах

Олег Смирнов ушел на СВО осенью 2023 года Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В Новоуральске Свердловской области больше трех месяцев не могли похоронить военного, погибшего при странных обстоятельствах. Олег Смирнов родом из Свердловской области, прошел Чечню. Последние несколько лет жил в Санкт-Петербурге и работал охранником. Он ушел добровольцем на спецоперацию в конце сентября 2023 года, а 26 декабря умер в ДНР. Родным сообщили, что он покончил с собой, но семья в эту версию не верит. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.



Боец погиб 26 декабря, его не могли похоронить больше трех месяцев Источник: предоставили родственники погибшего











— Брат в последний раз выходил на связь 25 декабря 2023-го, всё было нормально, после этого он пропал. Я пришла в военкомат в Новоуральске 23 января, и мне сообщили, что Олег погиб. Транспортировку переносили, и тело привезли в ночь на 28 января. Мы пришли в похоронный дом — там цинковый гроб закрытый. Я попросила открыть его, чтобы посмотреть, кто там лежит. Нам сначала отказывали, говорили: «Вы готовы, что там будет жестко?» В итоге открыли, и мы опознали брата. В военкомате выдали лишь копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка.



В свидетельстве написали, что брат покончил с собой. Но он даже в силу своего характера не мог этого сделать. Анастасия Нохрина, сестра погибшего

На кладбище родным заявили, что без свидетельства о смерти похоронить Олега не смогут. Тогда они вернулись в похоронный дом и при осмотре тела обнаружили ранение в правом боку.



— Следы самоубийства отсутствовали. При этом первая судмедэкспертиза даже не указала, что у брата в боку дыра. Я уверена, это осколочное, ножевое или пулевое ранение, — рассказала Анастасия. — Более того, в заключении экспертизы специалисты из Донецка описали размеры селезенки, но у Олега почти 20 лет назад удалили ее после серьезного ДТП.



Сестра погибшего добавила, что за несколько дней до смерти Олег сломал правую руку (это подтверждает медицинская справка). Он был правшой и физически не мог бы покончить с собой с такой травмой. Также от одного из сослуживцев Анастасия узнала, что у брата был конфликт с тремя другими военными в части.

За несколько дней до гибели Олег сломал руку Источник: предоставили родственники погибшего











Родные обратились в следственный отдел СК по Новоуральску с требованием провести повторную экспертизу, но ранение вновь не исследовали. При этом эксперт вообще не смог установить причину смерти и указал в заключении, что на теле отсутствуют повреждения, которые могли бы к ней привести.

Заключение уральского эксперта Источник: предоставили родственники погибшего











После этого родственники отправили обращения в военную прокуратуру и военный Следственный комитет, а также местным силовикам и в правоохранительные органы Донецка. Но получили только отписки.



— Чтобы доказать, что мой брат не самоубийца — так как он был очень сильным человеком и прошел вторую чеченскую войну в 1999 году, — нужно провести гистологию мягких тканей травмы в грудной клетке, в правом боку и проверить странгуляционную борозду. Но складывается впечатление, что силовые структуры тянут время специально, чтобы мы не могли доказать, что Олега убили, — заключила Анастасия.

Военного похоронили 17 мая в Новоуральске с почестями. Однако точная причина его смерти до сих пор остается загадкой. Ситуацию уже взяла под контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.



— Сестра умершего участника СВО из Новоуральска обратилась в правоохранительные органы и в аппарат уполномоченного. Это дело передано в следственный отдел СУ СКР по Пролетарскому району Донецка. Мною подготовлено и направлено письмо руководителю СУ СКР по ДНР, его возглавляет выпускник Уральской государственной юридической академии Роман Кашин. Я с ним лично знакома еще по его работе в Уральском СУ СКР на транспорте, поэтому попросила Романа Сергеевича разобраться в этой непростой ситуации, — ответила Мерзлякова.

Уверена, что донецкие следователи установят истину и ответят на все вопросы родственников скончавшегося бойца. Татьяна Мерзлякова, свердловский омбудсмен

Редакция E1.RU направила запрос в Минобороны и в военную прокуратуру Центрального военного округа.



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