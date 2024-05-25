Крыша школы рухнула на детей во время последнего звонка в Краснодаре. Больше 10 человек пострадали

У детей, на которых обрушилась крыша, серьезные травмы: от резаных ран до переломов конечностей

Тысячи выпускников Краснодара отправились сегодня на последний звонок в свои школы, но в одном из учебных заведений торжественное мероприятие закончилось трагедией: ветер сорвал часть кровли, и она обрушилась на детей. Это случилось до линейки, но несколько человек пострадали.