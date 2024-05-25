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Происшествия Крыша школы рухнула на детей во время последнего звонка в Краснодаре. Больше 10 человек пострадали

Крыша школы рухнула на детей во время последнего звонка в Краснодаре. Больше 10 человек пострадали

У всех пострадавших серьезные травмы

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У детей, на которых обрушилась крыша, серьезные травмы: от резаных ран до переломов конечностей

Тысячи выпускников Краснодара отправились сегодня на последний звонок в свои школы, но в одном из учебных заведений торжественное мероприятие закончилось трагедией: ветер сорвал часть кровли, и она обрушилась на детей. Это случилось до линейки, но несколько человек пострадали.

— Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция также на месте, — написал у себя в телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов. — На место выехали мой заместитель Игорь Михайлов и департамент образования. Держу ситуацию на контроле.

Как рассказали нашим коллегам из издания 93.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, пострадали около 12 детей, точное число устанавливается. По информации ведомства, ученики получили осколочные ранения разной степени тяжести.

По данным телеграм-канала «База», у всех пострадавших серьезные травмы: переломы конечностей, ребер, плеч, резаные раны. Пострадавших госпитализировали.

Следственный комитет организовал доследственную проверку, она находится на контроле прокуратуры.

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Школа Последний звонок Школьная линейка Крыша Кровля Школьники Ветер Выпускники Учащиеся
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