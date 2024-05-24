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Происшествия Молния ударила в самолет Анталья-Новосибирск — борт приземлился в Толмачево

Молния ударила в самолет Анталья-Новосибирск — борт приземлился в Толмачево

Посадка прошла благополучно

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Предварительно, молния ударила в корпус самолёта

Разряд молнии попал в корпус самолета Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс по маршруту Анталья-Новосибирска. Сообщение об этом в пятницу опубликовал телеграм-канал Aviaincident.

Предварительно, инцидент произошёл в ночь на 24 мая.

— Экипаж доложил, что разряд молнии попал по корпусу самолета. Работа оборудования в норме. В 23.14 (мск) посадка в аэропорту Новосибирска (Толмачево) благополучная, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС предложили обратиться за комментарием в авиакомпанию. НГС направил запрос в Red Wings. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что информация уточняется.

Ранее НГС писал, что 10 мая летевший из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром — причиной стал туман.

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