Заявление подал сожитель: под Новосибирском пропала 33-летняя женщина

В Новосибирской области пропала 33-летняя Подрезова Нина. Информации о местонахождении женщины нет с 21 мая.
Как сообщил источник НГС, женщина пропала с территории СНТ «Рассвет» в Коченевском районе, где проживала с начала 2024 года. Она является уроженкой города Сузун. У Нины Подрезовой нет родственников — она сирота, детей у нее также нет. В СНТ «Рассвет» она проживала с сожителем, именно он подал заявление об исчезновении женщины.
Приметы пропавшей: невысокий рост, худощавое телосложение, русые волосы. В день исчезновения Нина Подрезова была одета в синее платье до колен, черные кроссовки и колготки телесного цвета.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или +7 903 930 15 53.
Меж тем в Новосибирской области продолжаются поиски 16-летнего парня. Его искали 400 человек, беспилотник и даже нейросети.