Заявление подал сожитель: под Новосибирском пропала 33-летняя женщина

Как сообщил источник НГС, женщина пропала с территории СНТ «Рассвет» в Коченевском районе, где проживала с начала 2024 года. Она является уроженкой города Сузун. У Нины Подрезовой нет родственников — она сирота, детей у нее также нет. В СНТ «Рассвет» она проживала с сожителем, именно он подал заявление об исчезновении женщины.

