НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

вос.

 748мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

33-летняя женщина пропала под Новосибирском

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Происшествия Заявление подал сожитель: под Новосибирском пропала 33-летняя женщина

Заявление подал сожитель: под Новосибирском пропала 33-летняя женщина

В последний раз ее видели в СНТ «Рассвет»

2 219
7 комментариев
Поисковую операцию планируют организовать 23 мая

В Новосибирской области пропала 33-летняя Подрезова Нина. Информации о местонахождении женщины нет с 21 мая.

Как сообщил источник НГС, женщина пропала с территории СНТ «Рассвет» в Коченевском районе, где проживала с начала 2024 года. Она является уроженкой города Сузун. У Нины Подрезовой нет родственников — она сирота, детей у нее также нет. В СНТ «Рассвет» она проживала с сожителем, именно он подал заявление об исчезновении женщины.

Приметы пропавшей: невысокий рост, худощавое телосложение, русые волосы. В день исчезновения Нина Подрезова была одета в синее платье до колен, черные кроссовки и колготки телесного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или +7 903 930 15 53.

Меж тем в Новосибирской области продолжаются поиски 16-летнего парня. Его искали 400 человек, беспилотник и даже нейросети.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Пропала женщина МВД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Рекомендуем
Знакомства

Nelli,  62

Анна,  34

Adik,  33

Антон,  56

Doctor,  40

Александр,  46

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление