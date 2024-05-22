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Происшествия 16-летнего новосибирца нет дома уже полтора месяца — его искали 400 человек, беспилотник и даже нейросети

16-летнего новосибирца нет дома уже полтора месяца — его искали 400 человек, беспилотник и даже нейросети

Парень пропал в середине апреля

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Волонтеры расклеили 1000 ориентировок

Уже полтора месяца в Новосибирской области ищут 16-летнего Фаниса Назыпова. 10 апреля в 19:00 он ушел к другу на день рождения в городе Куйбышеве. С того дня его местонахождение неизвестно.

— За все время поисков проделана огромная работа: более 400 человек выполнили более 80 задач, прошли более 600 километров и наклеили более 1000 ориентировок. Привлекался беспилотный летательный аппарат, который сделал более 1000 снимков. Они проверены с помощью нейросети и группы просмотра и анализа, — рассказали в сообществе «ЛизаАлерт».

Сейчас поиск Фаниса волонтеры продолжают в информационном режиме. Им может помочь любое свидетельство. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратитесь на круглосуточную горячую линию отряда 8 800 700-54-52.

В селе Киик Тогучинского района из центра для сирот пропали три девочки. Полиция организовала их поиски.

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