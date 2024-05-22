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Происшествия «Выбил страйк»: на Березовой роще Honda Accord снес дорожные ограждения — видео момента ДТП

«Выбил страйк»: на Березовой роще Honda Accord снес дорожные ограждения — видео момента ДТП

На месте аварии собралась огромная пробка

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В ДТП никто не пострадал.

В Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Honda Accord снес дорожные ограждения. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Водитель купе Honda Accord выбил страйк из дорожных ограждений на Берёзовой роще, — говорится в сообщении в паблике.

Авария произошла в среду, 22 мая, примерно в 16:30. Как следует из видео, водитель автомобиля Honda Accord двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Кошурникова по крайней правой полосе. В какой-то момент машина начала перестраиваться и задела белый Hyundai Creta.

От удара Honda ушла в занос, ее развернуло и выкинуло на дорожные ограждения, которые автомобиль протаранил. Hyundai Creta также врезался в дорожное ограждение левой стороной, но водитель смог стабилизировать машину и выровнял ее положение на перекрестке.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, никто не пострадал. Очевидцы также сообщили о пробке на проспекте Дзержинского в сторону кольца.

В ночь на 21 мая на улице Фрунзе водитель автомобиля марки ВАЗ врезался в Subaru Forester. В ДТП пострадали четыре человека, а водитель отечественной машины не имел прав.

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Новосибирск ГИБДД ДТП
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