«Выбил страйк»: на Березовой роще Honda Accord снес дорожные ограждения — видео момента ДТП

В ДТП никто не пострадал. Источник: АСТ-54











В Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Honda Accord снес дорожные ограждения. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».



— Водитель купе Honda Accord выбил страйк из дорожных ограждений на Берёзовой роще, — говорится в сообщении в паблике.

Источник: АСТ-54

Авария произошла в среду, 22 мая, примерно в 16:30. Как следует из видео, водитель автомобиля Honda Accord двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Кошурникова по крайней правой полосе. В какой-то момент машина начала перестраиваться и задела белый Hyundai Creta.



От удара Honda ушла в занос, ее развернуло и выкинуло на дорожные ограждения, которые автомобиль протаранил. Hyundai Creta также врезался в дорожное ограждение левой стороной, но водитель смог стабилизировать машину и выровнял ее положение на перекрестке.



В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, никто не пострадал. Очевидцы также сообщили о пробке на проспекте Дзержинского в сторону кольца.

