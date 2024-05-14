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Происшествия Превысил скорость и ослушался ДПС: пьяный водитель влетел под фуру в Новосибирской области — погиб пассажир

Превысил скорость и ослушался ДПС: пьяный водитель влетел под фуру в Новосибирской области — погиб пассажир

Авария произошла на трассе «Сибирь»

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Вечером 13 мая в Новосибирской области автомобиль Kia врезался в грузовик Scania. В результате погиб пассажир легковой машины.

О происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Авария произошла около 23:20. 41-летний водитель автомобиля Kia K5 ехали по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Болотного в сторону Новосибирска. На 105 километре он не выполнил требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на высокой скорости. На 121 километре трассы, по предварительной информации, мужчина не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем Scania.

— В результате происшествия 44-летний мужчина-пассажир Kia скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель Kia с различными травмами доставлен в районную больницу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Утром 13 мая смертельное ДТП произошло в Новосибирске на левом берегу. Погиб 18-летний водитель.

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Авария ДТП Новосибирская область Трасса Сибирь
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