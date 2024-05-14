Превысил скорость и ослушался ДПС: пьяный водитель влетел под фуру в Новосибирской области — погиб пассажир

О происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Авария произошла около 23:20. 41-летний водитель автомобиля Kia K5 ехали по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Болотного в сторону Новосибирска. На 105 километре он не выполнил требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на высокой скорости. На 121 километре трассы, по предварительной информации, мужчина не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем Scania.