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Происшествия Теракт в Crocus City Hall подробности Не выплатили ни копейки. Мать убитого в «Крокусе» инвалида не может доказать гибель сына

Не выплатили ни копейки. Мать убитого в «Крокусе» инвалида не может доказать гибель сына

По ее словам, от нее требуют, чтобы она самостоятельно искала подтверждение расстрела террористами

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Мать Максима Вербенина не может получить свидетельство о его смерти

Останки инвалида-колясочника Максима Вербенина, расстрелянного во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, так и не смогли найти под завалами. Не помогла и экспертиза ДНК. Единственное «свидетельство» смерти сына, что есть у его матери Алены Вербениной, — видео, как Максима расстреляли террористы. Пока смерть Максима в теракте не доказана, женщина не может получить положенные выплаты.

25-летнего инвалида-колясочника Максима Вербенина террористы расстреляли в упор. 22 марта молодой человек вместе со своей девушкой Натальей отправился на концерт группы «Пикник». Когда в «Крокусе» началась стрельба, Максим не смог выбраться — террористы перекрыли путь к пандусам. Наталья выжила — Максим накрыл ее своим телом.


Алена Вербенина в разговоре с корреспондентом MSK1.RU заявила, что следователи затягивают процедуру получения документов для социальной выплаты. По ее словам, в СК требуют, чтобы она самостоятельно через суд доказывала, что Максим действительно погиб во время теракта.

— Экспертиза ДНК проводилась. Потом мне следователь позвонил и сказал, что органики не сохранилось, она вся выгорела, и в связи с этим мне нужно обращаться в суд. А каким образом в суд обращаться, они «сами скажут». Вызвали меня в Следственный комитет, где я должна была предоставить все видео, фото и доказательства того, что мой ребенок там [в «Крокусе«] был, — рассказала MSK1.RU Алена Вербенина.

Я всё предоставила, но в постановлении написано: «Без вести пропавший». Хотя есть видео, как его убивают, как в него выстреливают.


По словам матери погибшего, записи с камер видеонаблюдения, где видно, как террористы убивают Максима Вербенина, есть в распоряжении СК. Но распространять их запретили до завершения следствия.

— Есть несколько очевидцев, которые видели, что происходило. Но в СК мне сказали, что должна какая-то процедура пройти. И с тех пор мне никто не звонит. Никаких сроков не обозначили, ничего не сказали, — добавила Алена Вербенина.

В предварительном списке погибших от МЧС Максим Вербенин числится под номером 14. Однако этого недостаточно. По словам матери погибшего инвалида, в СК ей сказали, что «со спасателями их ведомство не взаимодействует». При этом, несмотря на отсутствие свидетельства о смерти, пенсию по инвалидности Максиму Вербенину начислять перестали.

Должен быть человек, который держит родственников в курсе. Что происходит, какая стадия, какие сроки. Но ничего нет. Ничего, полная тишина и пустота.

— Иногда я дозваниваюсь до следователя, который говорит: «Вообще-то это не мое дело, но я сейчас постараюсь для вас что-то узнать». Бежит, что-то узнает, какие-то обрывки. В последний раз он мне сказал, что он уехал на три недели в командировку и выслал мне какие-то три телефона еще какого-то следователя. Я просто жду какого-то звонка хоть от кого-то! — сетует убитая горем женщина.

Редакция MSK1.RU направила запрос в департамент соцзащиты Москвы и столичный Следственный комитет. Как только мы получим ответы, то сразу опубликуем их.

Мы публиковали историю Максима

Напомним, правительства Москвы и Московской области обещали выплатить семьям погибших по 3 миллиона рублей. Пострадавшим, получающим медпомощь в стационаре, — по 1 миллиону, а тем, кому оказали помощь амбулаторно, — 500 тысяч.

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Крокус Сити Холл Теракт в Крокусе Максим Вербенин Инвалид-колясочник
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