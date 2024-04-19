«Нужно забрать дело в Москву!» Семья пропавшей студентки из Ростова попросила военных о помощи

Анну Цомартову, пропавшую в Дагестане, ищут больше двух месяцев Источник: предоставлено Дианой Цомартовой











Ростовскую студентку Анну Цомартову, пропавшую в Каспийске, ищут с 10 февраля. Ее семья попросила российских военнослужащих записать обращение к Владимиру Путину, чтобы дело о пропаже Ани передали из Дагестана московским силовикам. Более чем за два месяца в деле не появилось ни сдвига, ни зацепки. К видеофлешмобу присоединились люди из разных уголков России. Мать девушки Диана Цомартова рассказала корреспонденту 161.RU Сабине Бондарь, почему семья просит отдать дело в столицу.



Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. Она приехала в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу, которым занимается 13 лет, но проиграла. После соревнований Аня пошла гулять по набережной и бесследно исчезла. В воде тела девушки не нашли. Поэтому родные уверены, что Анну похитили. Родители предложили 5 миллионов рублей тому, кто вернет дочь.



Кто она, Анна Цомартова?

Анна — старшая из четырех детей, красавица, спортсменка и гордость родителей. У нее есть еще два младших брата и маленькая сестра. Цомартовы переехали в Ростов из Северной Осетии три года назад, когда Аня поступила в Ростовский юридический институт МВД. По словам Дианы Цомартовой, с самого детства Аня чем только не занималась: от танцев до тайского бокса. Последний стал любимым занятием в жизни девушки — боксу она посвятила 13 лет. Родители поддерживали дочь, помогая реализовываться.

За возращение Анны домой родители готовы отдать вознаграждение в размере 5 миллионов рублей Источник: предоставлено Дианой Цомартовой











Родные говорят: женственность и красота уживались в Анне с духом бойца, с которым она каждый раз выходила на ринг. Девушка часто выкладывала свои тренировки в TikTok. Аня много читала, занималась спортом и решила пойти по стопам отца, который служит в полиции. Учась в вузе, спорт Анна не бросила, но в последние два года редко выезжала на соревнования.



Один из братьев Ани тоже занимается боксом, именно с ним она приехала в Каспийск на соревнования. Анна уже была финалисткой турнира и ничего не потеряла после проигрыша — всё равно проходила дальше. После соревнований Цомартова решила пройтись по набережной, после чего, дойдя до территории санатория ФСБ, исчезла. В последний раз камеры из частного сектора зафиксировали девушку на территории пляжа. В санатории родителям Ани сказали, что камеры на время выключились и на них ничего не видно. В воде тела девушки не нашли. Поэтому родные уверены, что Анну похитили. Девушку ищут уже 68 дней, ее объявили в федеральный розыск. По словам Дианы, так, как искали Аню в море, не искали никого.



— Мамин ангелочек. Я, кроме тебя, ничего у Бога не прошу. Только ты нужна, — подписала Диана видео с дочерью в телеграм-канале, созданном для помощи в поисках девушки.

Источник: t.me/anntsomartova

68 дней без Ани

Два месяца Цомартовы пытаются добиться, чтобы дело Ани передали в Москву и его расследовали столичные силовики. Диана уверена: в руках москвичей дело пойдет гораздо быстрее. Цомартовы не раз отмечали, что в Дагестане в первый месяц пропажи дочери силовики не сделали смывы автомобилей, которые выезжали из санатория ФСБ, не были сделаны биллинги звонков каждого, кто был в тот день в ведомственном учреждении.



Женщина обратилась за помощью к российским военнослужащим на СВО, чтобы те помогли донести до президента страны мольбу матери о помощи. Диана считает, что именно к их просьбе могут прислушаться больше. Эту просьбу распространили несколько тысяч подписчиков телеграм-канала о поиске Анны. Участники СВО в ответ записали обращение, где попросили забрать дело Ани Цомартовой в Следственный комитет Москвы.

Источник: t.me/anntsomartova

Люди со всей России тоже стали записывать короткие видео с аналогичной просьбой, чтобы семье Ани помогли и дело забрали в столицу.



— Я, Цомартова Диана, прошу помочь нам добиться проверки из Москвы по делу о поиске моей дочери Цомартовой Анны. <...> За два месяца следствие ни к чему не привело. У нас нет ни единой зацепки. Мы просим перенаправить наше дело в Москву для дальнейшего расследования. Пожалуйста, распространите это видео у себя в соцсетях с хештегом #ГДЕ_АННА. Вместе мы сможем добиться проверки из Москвы, — попросила подписчиков Диана.



После такой огласки и поддержки людей они с мужем верят в положительный исход.

Источник: t.me/anntsomartova

О пропаже Ани знают не только в России, но и в других странах. Но, кроме поддержки, семья Цомартовых получает оскорбления с обвинениями. По словам Дианы, они вздрагивают от каждого звонка и сообщения в надежде, что будет информация об Ане. Но порой им приходится сталкиваться с равнодушием и чудовищной злобой. Диана записала обращение ко всем, кто может помочь, и попросила просто молиться за ее дочь.



Источник: t.me/anntsomartova

— Я прошу всех общественников, блогеров, спортсменов, чиновников, силовиков и всех неравнодушных людей — помогите нам найти нашу девочку, — написала Диана.

Сегодня 68 дней, как я не вижу и не слышу своего ребенка, 68 дней, как я не чувствую ничего, кроме боли, 68 дней пустоты. Диана Цомартова

— Я хочу отвести все фейки в этом деле. Моя дочь не была в подавленном состоянии, о чем говорят и близкие, и тренер. Как бы кому не хотелось, но версия с суицидом — ваша выдумка, как и версия с таксистом (якобы Аня уехала с неким таксистом во Владикавказ. — Прим. ред.). У вас у всех дети, будьте уже людьми, перестаньте клеветать. Всех, кто может нам помочь, я молю — помогите! Я верю в ваши добрые сердца! Спасибо большое всем, кто с нами, и пусть вас хранит Всевышний! Если вы располагаете какой-либо достоверной информацией, сообщите по номеру +7 960 458-66-09, Цомартова Диана.



Тайна следствия «вытекла»

Цомартовы говорят, что неоднократно просили руководство санатория ФСБ, следователей, полицию помочь в предоставлении камер видеонаблюдения, которые установлены на территории санатория. Родителям отказывали, объясняя «тайной следствия». Даже после официального запроса отцу Ани, Николаю, показали лишь фрагменты видео, но не на всех камерах. На видео из частного дома рядом с санаторием видно, что Аня находится на мысе.

Накануне в дагестанских пабликах появились новые кадры с видеокамер, якобы сделанные в день пропажи Ани. Шокированные родители пытались разглядеть, что на них, но обрывки видеозаписей говорят о том, что они записаны не полностью.



На видео видны силуэты людей Источник: t.me/anntsomartova











Видео также появились в телеграм-каналах, где активно продолжается травля семьи. Цомартовы не понимают, как видеокадры, которые не предоставили по официальному запросу, попали в Сеть.



— Оно всплыло по социальным сетям дагестанских каналов. Где же тайна следствия? Почему нам не предоставили, а всё вылезло через интернет? Мы не утверждаем, но, я это могу предположить, на видео — что-то похожее на драку или силуэты людей. Там непонятно. Какие-то наши подписчики раскадровали эти видео и пояснили, что в некоторых моментах видео просто замылено. Они предположили, что там выстрелы, но это всё предположения, — говорит Диана. — Там, к слову, неполное видео. Там нарезки, куски. Мы предполагаем, что выдали то, что хотели дать.



Источник: t.me/anntsomartova

По словам Дианы, ее супруг Николай неоднократно официально просил проверить видео с камер на КПП и вестибюля санатория. Но никто ничего не предоставил, и неизвестно, запрашивали ли их силовики.



— Нам ничего не дали. К слову, на кадрах с пляжа, которые они показали, никого нет. А тут оказывается, что были люди на пляже, — говорит мать девушки. — Там реальные кадры, которые сняты в то время, когда наша дочь Анна находилась на территории санатория, и то сильно исправленные. Всё остальное — мусор, не понятно когда снятый. Конечно, не было никакого выстрела. Даже несмотря на шум моря, выстрел был бы услышан издалека.

Вопрос только в том, почему эти съемки появились именно сейчас и именно от тех, кто уже более двух месяцев посвятил тому, чтобы смешать нас с грязью. Диана Цомартова

Диана уверена, что это просто провокация. Семья ранее обнаружила на предоставленных видео силуэт неизвестного человека рядом с мысом, где в этот момент стояла Аня. Но из-за нечеткости видео силовики убеждали родителей, что силуэт им показался. А теперь выясняется, что люди на мысе всё-таки были — двое или трое. Также видно, что некто стоит с похожим на фонарик предметом, а далее следует несколько ярких вспышек.



Версии

Родители пропавшей Ани уверены, что от них что-то скрывают намеренно, но пока весь путь Ани ведет к санаторию ФСБ, где ее видно в последний раз на камере. Они уверены, что дочь жива и уж точно не утонула. Версий у родителей немного, они лишь молят о том, чтобы Аню вернули как можно скорее живой и здоровой.



— Мы можем только предположить. Это мог быть банально человеческий фактор: не поняли, кто на территории, навредили. Кто угодно мог продолжать следить за ней или изначально следили за ней из самого спорткомплекса Али Алиева, — говорит Диана. — Кто-то мог идти за ней по улице, кто-то окрикивает ее на улице.

Родители Ани умоляют следственные органы Москвы забрать дело в столицу и начать расследование Источник: предоставлено Дианой Цомартовой











Диана Цомартова не понимает, почему у следствия Дагестана за два месяца не появилось ни одной зацепки, ни одного свидетеля или хотя бы версии, куда могла исчезнуть Аня. В активно распространяемую изначально версию, что Аня утонула, родители не верят.



— Результата нет никакого за два месяца. Бастрыкин взял на контроль, и всё. А как взяли под контроль, если вышла наружу тайна следствия и всплыло видео из санатория ФСБ? Это же должно было быть на контроле или как? — не понимает безутешная мать.



Цомартовы умоляют забрать это запутанное дело в Москву, потому что поиски их ребенка уже слишком затянулись. Пока же Диана Цомартова находит утешение в молитвах и ждет Аню домой. Семья готова не заявлять в полицию и не пытаться выяснить, куда пропадала и где была Аня, лишь бы ее вернули живой.



Фото Анечки в детстве мать хранит у сердца и ждет своего ребенка домой Источник: t.me/anntsomartova









