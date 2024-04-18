В Воронеже упал беспилотник, загорелся ангар: видео взрыва

В Воронеже упал беспилотник. Местные жители услышали взрыв, за которым последовал пожар. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что огонь охватил промышленное здание.
— Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города, — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Раннее в области объявили опасность атаки беспилотников.
По словам местных жителей, пожар вспыхнул вблизи нефтебазы, в ангаре с пиломатериалами и станками на Новосибирской улице.