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Происшествия В Воронеже упал беспилотник, загорелся ангар: видео взрыва

В Воронеже упал беспилотник, загорелся ангар: видео взрыва

На месте ЧП работают оперативные службы

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Происшедшее попало на уличную камеру

В Воронеже упал беспилотник. Местные жители услышали взрыв, за которым последовал пожар. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что огонь охватил промышленное здание.

— Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Раннее в области объявили опасность атаки беспилотников.

По словам местных жителей, пожар вспыхнул вблизи нефтебазы, в ангаре с пиломатериалами и станками на Новосибирской улице.

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