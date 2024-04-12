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Происшествия В Москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ

В Москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ

Водитель госпитализирован

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33 комментария
Внедорожник взорвался после того, как хозяин машины повернул ключ в замке зажигания

На севере Москвы взорвался автомобиль Land Cruiser. Как сообщают наши коллеги из издания MSK1.RU, в результате происшествия пострадал хозяин внедорожника.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС.

В местных чатах жители рассказали, что взрыв был сильный. В квартирах люди могли почувствовать взрывную волну.

— Дочь прибежала, дрожит... Говорит: «Мама, что, война началась?» Я почувствовала волну от взрыва... — пишет жительница Татьяна в чате Дегунино.

Сообщается, что автомобиль взорвался после того, как хозяин машины повернул ключ в замке зажигания.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что владельцем автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, с 2014 года сотрудничавший с российскими спецслужбами, а несколько лет назад перебравшийся в Россию.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Согласно основной версии, ЧП произошло из-за взрывного устройства.

В то же время в соцсетях предполагают, что взрыв мог произойти из-за прорыва подземной газовой трубы, а авторы телеграм-канала «Осторожно, Москва» пишут, что до происшествия во дворе велись газовые работы.

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Водитель Москва Взрыв
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