В Москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ

На севере Москвы взорвался автомобиль Land Cruiser. Как сообщают наши коллеги из издания MSK1.RU, в результате происшествия пострадал хозяин внедорожника.
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС.
В местных чатах жители рассказали, что взрыв был сильный. В квартирах люди могли почувствовать взрывную волну.
— Дочь прибежала, дрожит... Говорит: «Мама, что, война началась?» Я почувствовала волну от взрыва... — пишет жительница Татьяна в чате Дегунино.
Сообщается, что автомобиль взорвался после того, как хозяин машины повернул ключ в замке зажигания.
Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что владельцем автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, с 2014 года сотрудничавший с российскими спецслужбами, а несколько лет назад перебравшийся в Россию.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Согласно основной версии, ЧП произошло из-за взрывного устройства.
В то же время в соцсетях предполагают, что взрыв мог произойти из-за прорыва подземной газовой трубы, а авторы телеграм-канала «Осторожно, Москва» пишут, что до происшествия во дворе велись газовые работы.