Сибирячке, которой оторвало ногу во время ДТП у подъезда, провели операцию — в каком она сейчас состоянии

Женщина, в которую 25 марта врезался автомобиль у подъезда, до сих пор остается в больнице в крайне тяжелом состоянии. Как сообщила корреспонденту НГС ее родственница, пострадавшей провели операцию.
О выписке сейчас речь пока не идет из-за состояния женщины. Семья пострадавшей отказалась в дальнейшем общаться до ее полного выздоровления.
Инцидент произошел 25 марта в 18:36 на Ватутина, 11 и попал на видео. Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина.
Соседи бросились на помощь женщине, которая оставалась в сознании. Дверь вдавило внутрь подъезда после удара кроссовера — местные жители прислали фото последствий страшного ДТП. Соседи после происшествия сдали кровь для пострадавшей.