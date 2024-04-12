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Сибирячке, которой оторвало ногу во время ДТП у подъезда, провели операцию — в каком она сейчас состоянии

Женщина до сих пор под наблюдением медиков

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Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина. Вдавил и ее, и тяжелую металлическую дверь

Женщина, в которую 25 марта врезался автомобиль у подъезда, до сих пор остается в больнице в крайне тяжелом состоянии. Как сообщила корреспонденту НГС ее родственница, пострадавшей провели операцию.

О выписке сейчас речь пока не идет из-за состояния женщины. Семья пострадавшей отказалась в дальнейшем общаться до ее полного выздоровления.

Инцидент произошел 25 марта в 18:36 на Ватутина, 11 и попал на видео. Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина.

ДТП попало на видео домофона

Соседи бросились на помощь женщине, которая оставалась в сознании. Дверь вдавило внутрь подъезда после удара кроссовера — местные жители прислали фото последствий страшного ДТП. Соседи после происшествия сдали кровь для пострадавшей.

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