Огонь перекинулся на лес: как выглядит место рядом с Чемальской ГЭС после страшного пожара — фото

После пожара, который случился у Чемальской ГЭС в Республике Алтай, место оказалось заполнено множеством обгоревших обломков — они остались от сооружений. Снимки, на которые попали последствия крупного ЧП, НГС предоставила пресс-служба ГУ МЧС региона.
Ранее в ведомстве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в ночь на 10 апреля, пострадали больше 30 торговых ларьков. Также огонь перекинулся на лес.
— По предварительной информации, лесной пожар был на площади 0,7 гектара, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Как уточняют в ведомстве, пострадавших и погибших нет.
Судя по кадрам, сделанным после тушения, огромные куски стройматериалов лежат рядом с деревьями в окружении земли и золы.
Показываем, как территория неподалеку от ГЭС выглядела до пожара.
Прошлой весной НГС публиковал фотореспортаж из Горного Алтая и рассказывал, чем заняться на Катуни.
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