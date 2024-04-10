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Огонь перекинулся на лес: как выглядит место рядом с Чемальской ГЭС после страшного пожара — фото

На Алтае сгорели торговые ларьки

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На кадрах видна обгоревшая местность

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После пожара, который случился у Чемальской ГЭС в Республике Алтай, место оказалось заполнено множеством обгоревших обломков — они остались от сооружений. Снимки, на которые попали последствия крупного ЧП, НГС предоставила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Ранее в ведомстве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в ночь на 10 апреля, пострадали больше 30 торговых ларьков. Также огонь перекинулся на лес.

— По предварительной информации, лесной пожар был на площади 0,7 гектара, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Как уточняют в ведомстве, пострадавших и погибших нет.

Конструкции обгорели

Конструкции обгорели

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Повсюду обломки

Повсюду обломки

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Горели ларьки и лес

Горели ларьки и лес

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Судя по кадрам, сделанным после тушения, огромные куски стройматериалов лежат рядом с деревьями в окружении земли и золы.

Показываем, как территория неподалеку от ГЭС выглядела до пожара.

Фото сделано в прошлом году

Фото сделано в прошлом году

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Там работало много ярких ларьков

Там работало много ярких ларьков

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Такой вид открывался в теплое время года

Такой вид открывался в теплое время года

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Прошлой весной НГС публиковал фотореспортаж из Горного Алтая и рассказывал, чем заняться на Катуни.

Недавно в гаражном кооперативе в Калининском раоне Новосибирска сгорели три машины и шесть гаражей.

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Республика АлтайПожарГЭСПроисшествиеЧПМЧС
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