Огонь перекинулся на лес: как выглядит место рядом с Чемальской ГЭС после страшного пожара — фото

Ранее в ведомстве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в ночь на 10 апреля, пострадали больше 30 торговых ларьков. Также огонь перекинулся на лес.



— По предварительной информации, лесной пожар был на площади 0,7 гектара, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Республике Алтай.

