В Подмосковье наркодилер расстрелял полицейских, и его до сих пор не поймали. Всё, что известно о громком преступлении

Кадры с места происшествия Источник: «ГСУ СК России по Московской области» / T.me











Помощник участкового Григорий Серов несколько раз приходил в себя. Своим коллегам он описывал внешность преступника. Рассказывал, как убили его напарника, и каким чудом остался жив он сам. Сейчас полицейский снова в коме.

Подробности жуткой истории с расстрелом полицейских в Подмосковье — в материале MSK1.RU.

Охота за дилером

Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля недалеко от подмосковной деревни Якимово городского округа Черноголовки. Был убит участковый Сергей Ефименко, который летом должен был отмечать свое 41-летие. Он скончался до приезда скорой помощи. У него остались две дочки. Старший прапорщик прослужил в силовых органах 20 лет. За жизнь его коллеги, Серова, сейчас борются врачи.

Сергею Ефименко было 40 лет Источник: «Подмосковная полиция» / T.me











По официальным данным, которые озвучило МВД, полицейские были в лесу на задании. Пытались поймать наркосбытчика, а тот открыл по силовикам огонь.



Нападение произошло около трех часов дня 7 апреля. Как сообщил источник Telegram-канала «112», незадолго до происшествия полицейские обнаружили тайник с мефедроном. Наркотиков было около двух килограммов. На месте закладки организовали засаду. Когда появился дилер, сотрудники попытались его задержать, но тот открыл по ним огонь. Telegram-канал Mash сообщает, что полицейские были в штатском и вели слежку без оружия.

По некоторым данным, оба полицейских были ранены в голову Источник: «112» / T.me











Кто напал на полицейских?

После расправы неизвестный скрылся с места преступления, уехав на черном мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга. В Московской области ввели план «Сирена», о котором в последний раз говорили после теракта в «Крокус Сити Холле». Этот план вводится при чрезвычайных ситуациях, когда требуются оперативные меры по поиску и задержанию особо опасных преступников. Силовики делят между собой зоны контроля и патрулируют территории с ориентировками на руках.



Но поймать преступника в тот же день не удалось. Полиция призвала водителей поделиться записями с видеорегистраторов. Просьба опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк:

— С целью содействия оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14 часов 39 минут до 15 часов 30 минут находились на участке дороги от г. Черноголовка до деревни Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи.

На следующее утро появилась информация о задержании подозреваемого в Твери. Им оказался 52-летний Филипп Жаров, который имеет два высших образования. Тверичанин занимается музыкой, а еще у него есть небольшой бизнес в сфере аренды нежилых помещений, продажи автомобилей и других транспортных средств, узнал MSK1.RU.

Первым подозреваемым в деле оказался 52-летний Филипп Жаров из Твери Источник: Филипп Жаров / Vk.com; «ВЧК-ОГПУ» / T.me











Его друзья были в шоке от новостей. Они не могли поверить в то, что Филипп мог совершить такое.



— Он честный и порядочный человек. — рассказал MSK1.RU приятель подозреваемого Александр. — Познакомились на Кубе, вместе отдыхали в одном отеле. Лично не видел его с 2014 или 2015 года, мы общались в социальных сетях.



Филиппа задержали в Тверской области и доставили на допрос в московский отдел полиции. Жаров на допросе убеждал полицейских: он ни в кого не стрелял и уже почти неделю не садился на байк. А в день, когда всё случилось, был в гостях у своей девушки.



Жарову удалось подтвердить свое алиби, о чем стало известно на следующий день. В деле появился новый подозреваемый. По данным Telegram-канала Shot, им оказался 34-летний москвич Василий Б. У него есть черный мотоцикл и автомобиль «Нива», на котором он может скрываться.

Фото предполагаемого преступника Источник: wikiplanet.ru











Сейчас по Сети распространяются скриншоты с якобы ориентировкой на Василия. Скорее всего, на этот документ и ссылается Shot в своем посте с информацией о подозреваемом. На ориентировке описан внешний вид Василия: «был одет в куртку мотоциклетного вида и штанах черного цвета, сиреневый свитер, кепку черно-белого цвета с надписью MOTORCYCLE, светловолосый, без бороды, среднего роста, примерно 180 сантиметров, на лице имеется много морщин».



Этот документ якобы разослали во все отделения полиции, вокзалы и аэропорты. Известно, что Василий в 2017 году работал связистом в «Газпромсвязи», потом открыл бизнес, связанный с рекламой, о чем пишут сразу несколько Telegram-изданий.

MSK1.RU обнаружил, что Василий, о котором идет речь в этих ориентировках, удалил свои страницы в соцсетях. Мы пытались до него дозвониться, но телефон абонента отключен. Действительно ли этот человек сейчас находится в розыске и подозревается в убийстве человека — неизвестно.

Слова скорби

Убийца до сих пор в бегах. Пока он скрывается, родственники полицейского Сергея Ефименко пытаются оправиться от шока после известий о его гибели. Как рассказала нам сестра погибшего, Анна, Сергей был в конфликте со своей женой, с которой они воспитывали двух детей.

— Это мой брат, он был добрым человеком, никогда не оставит в беде, всегда помогал. Простите, мне очень тяжело... <...> С женой он в ссоре, может, помирились, точно не знаю, — рассказала MSK1.RU сестра погибшего полицейского.



А коллеги нам рассказывали, что для них было честью работать с таким человеком, как Сергей.

— Добрый, веселый, задорный и юморной, компанейский, справедливый, отзывчивый, никогда не отказывал в помощи! Надежный товарищ и верный друг! Очень семейный, любил свою семью бескрайне! Не раз приходилось с ним работать плечом к плечу: настоящий, бесстрашный и непредвзятый милиционер, всегда решал всё по справедливости и строго в рамках законодательства! Это большая потеря для полицейского сообщества, — рассказал нам его друг и коллега Александр.



В МВД Московской области пообещали, что окажут семье Сергея всю необходимую помощь.

А молодой коллега Ефименко, Григорий Серов, сейчас находится в коме, о чем пишет издание «РИАМО». Он ранен в голову. Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь. О Григории информации в интернете крайне мало. СМИ даже не могут определиться, сколько ему лет: некоторые издания пишут, что ему 26 лет, другие уверяют, что 35.

Друг погибшего Сергея Ефименко пожелал, чтобы Григорий скорее пошел на поправку.

— Мне крайне жаль парня: только с «учебки» — и на тебе! Уверен, он выкарабкается, дай Бог ему здоровья! — сказал Александр.

