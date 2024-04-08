«Люди потеряли всё, а им обещают 100 тысяч!». Жители затопленного Орска вышли на центральную площадь города с протестом

Полиция просила людей разойтись Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Пострадавшие от потопа жители Орска вышли 8 апреля с протестом на главную площадь города. Они просят вмешаться в ситуацию президента. Город продолжает топить, дома, машины, домашние животные уходят под воду. Многие остаются ни с чем. Люди не согласны с компенсацией, которую им обещают власти: 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества, 100 тысяч — за полную. По словам пострадавших, эти денег ни на что не хватит.



Несмотря на требования полицейских очистить площадь, поскольку митинг незаконный, народ расходиться не спешил. Люди скандировали: «Путин, помоги».

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вот что местные жители говорили корреспондентам 74.RU, которые во время митинга были на площади:



— Генерал МЧС, который к нам прилетел, отчитался президенту, что все люди были оповещены заранее об эвакуации. Никто не знал! Никто никого не предупреждал!



— И почему люди, у которых всё утонуло, должны мучиться? 100 тысяч — это максимум, что нам готовы заплатить, хотя глава города сказал, что до 750 тысяч могут заплатить. Но люди там потеряли всё!

— Моя бывшая жена с двумя детьми ушла из своего дома. Куда? Он по крышу [в воде]. Вода сойдет — дальше что? — кричит местный житель Алексей Мангул.

— Многие потеряли работу — деньги неоткуда брать, где жить? Гостиницу снимать? Он, [мэр], когда будет гостиницу оплачивать? Ты должен заплатить сам, а потом прийти с чеком? Так должно происходить? Почему Козупица не думает об этом?



Имя мэра города звучит всё время. Накануне трагедии он написал у себя в телеграм-канале, что дамба всё выдержит, потопа не будет.

— Почему Козупица в день, когда рвануло, сказал: «Не беспокойтесь, дамба рассчитана на такие мощности, всё будет хорошо». И что? В эту же ночь ее прорвало! Старый город просто смыло! Сразу!

Больше всего вопросов к мэру Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— По Никульской дамбе люди ходили, показывали, что под ней промывает, — никаких действий! Я сам находил такие места — вода шапкой текла. Я сообщил — эмчеэсники приехали, посмотрели — уехали.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

А вот что говорит предприниматель Максим Ганичкин, который в считаные часы лишился дома и бизнеса:



— Я первого апреля на дамбе был — там стоял уазик Водоканала. Люди из Рабочего поселка спрашивали у них, почему так много воды за дамбой. Тогда ребята с Водоканала сказали: «Дамба моется в трех местах». Чего нам лапшу на уши вешать сейчас? Я потерял бизнес, дом. У меня был банный комплекс. Ущерб, думаю, порядка 9–10 миллионов. Что делать? Судиться, наверное, огласке придавать всё?

Люди просят о помощи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ирина из шестого микрорайона Орска вот что говорит:



— Козупица сейчас сказал, что губернатор всё выплатит, но не знает, в каких размерах. Люди злые все. По его вине всё это произошло! Люди ему кричали: «Позор».

— У некоторых дома стоят до 21 миллиона. Как восстанавливать? Даже если реально выплатят 750 тысяч — куда их?

Бизнесмен Ганичикин остался ни с чем Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Всего у жителей Орска четыре главных вопроса к местным властям:



1. Почему глава города до последнего говорил, что дамба выдержит, хотя еще за несколько дней до прорыва люди били тревогу?



2. Что с деньгами? Обещают копеечные выплаты. Многие лишись работы — на что жить? На «Госуслугах» рассматривают заявления о выплатах две недели — почему так долго?



3. Генерал МЧС сказал, что людей заранее уведомили об эвакуации, но это не так. И людей это сильно злит.



4. Где МЧС и полиция? Люди сами помогают эвакуироваться — эмчеэсников мало, хотя СМИ рассказывают, как много специалистов привезли в Орск.



Как пишет РБК, губернатор Паслер в ответ на все возмущения людей заявил, что «проще всего взять, найти кого-то одного, кто во всём виноват», и «превращаться в неуправляемую толпу». Он поставил собравшимся в пример тех орчан, которые свои деньги тратят, чтобы «кормить своих, поить».



«Вот это настоящие патриоты нашей страны. И куча, к сожалению, начала появляться на этой проблеме других», — заявил губернатор.

