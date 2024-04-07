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Происшествия Прорыв дамбы в Орске Вспоминаем пять самых мощных наводнений в истории России. Страшные цифры (Орск пока даже не рядом)

Вспоминаем пять самых мощных наводнений в истории России. Страшные цифры (Орск пока даже не рядом)

Счет пострадавших порой шел на сотни тысяч

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Кадр из Орска

Орск продолжает уходить под воду из-за прорыва дамбы. Счет пострадавших идет на тысячи.

Мы решили вспомнить другие большие потопы — и собрали список из пяти самых страшных в истории России.

Все цифры собрали в инфографике.

1. Дальний Восток, август 2013 года

Затоплено: 8 млн кв. м, 13 000 домов.

Пострадавшие: более 100 000 человек.

Погибшие: 1 человек.

2. Краснодарский край, октябрь 2010 года

Затоплено: 1500 домов.

Пострадавшие: 7500 человек.

Погибшие: 14 человек.

3. Краснодарский край, август 2002 года

Затоплено: 18 000 домов.

Пострадавшие: 20 000 человек.

Погибшие: 62 человека.

4. Южный и Северный Кавказ, июль 2002 года

Затоплено: 13 000 домов.

Пострадавшие: более 310 000 человек.

Погибшие: 114 человек.

5. Краснодарский край, июль 2012 года

Затоплено: 7200 домов.

Пострадавшие: 53 000 человек.

Погибшие: 171 человек.

За катастрофой в Орске мы продолжаем следить в режиме онлайн. Посмотрите, как затопленный город выглядит сейчас. И прочитайте, как простые люди, рискуя жизнью, спасают жителей и их животных.

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