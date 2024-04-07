Вспоминаем пять самых мощных наводнений в истории России. Страшные цифры (Орск пока даже не рядом)

Орск продолжает уходить под воду из-за прорыва дамбы. Счет пострадавших идет на тысячи.
Мы решили вспомнить другие большие потопы — и собрали список из пяти самых страшных в истории России.
Все цифры собрали в инфографике.
1. Дальний Восток, август 2013 года
Затоплено: 8 млн кв. м, 13 000 домов.
Пострадавшие: более 100 000 человек.
Погибшие: 1 человек.
2. Краснодарский край, октябрь 2010 года
Затоплено: 1500 домов.
Пострадавшие: 7500 человек.
Погибшие: 14 человек.
3. Краснодарский край, август 2002 года
Затоплено: 18 000 домов.
Пострадавшие: 20 000 человек.
Погибшие: 62 человека.
4. Южный и Северный Кавказ, июль 2002 года
Затоплено: 13 000 домов.
Пострадавшие: более 310 000 человек.
Погибшие: 114 человек.
5. Краснодарский край, июль 2012 года
Затоплено: 7200 домов.
Пострадавшие: 53 000 человек.
Погибшие: 171 человек.
За катастрофой в Орске мы продолжаем следить в режиме онлайн. Посмотрите, как затопленный город выглядит сейчас. И прочитайте, как простые люди, рискуя жизнью, спасают жителей и их животных.