Боятся остаться без хлеба и воды. Главные события, которые происходили 6 апреля в Орске, где прорвало дамбу

Спасение людей и животных Источник: МЧС











Вечером 6 апреля стало известно, что более 4400 домов подтоплено в Орске. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Это произошло после прорыва местной дамбы. К катастрофе в Оренбургской области привел разлив реки Урал из-за мощного паводка.



Что еще произошло за этот день в Оренбургской области? Наши коллеги из MSK1.RU cобрали всё, что известно к этому часу.

Источник: Городские порталы

Новый прорыв дамбы

Местные жители сообщают еще об одном прорыве дамбы в Старом городе в районе Никеля. Это произошло вечером 6 апреля. Людей экстренно эвакуируют.



Уголовное дело

По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности, сообщил региональный Следственный комитет. Прокуратура Оренбургской области сообщила, что ответственные органы не содержали дамбу в надлежащем техническом состоянии, в связи с чем 5 апреля произошел ее прорыв.

Эвакуация

В Орске к вечеру эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. Всего, по данным МЧС, в регионе спасатели эвакуировали 4208 человек. В пунктах временного размещения Орска сейчас находятся почти 300 человек. Всего было развернуто около 500 подобных пунктов по региону. Мэр Оренбурга пригрозил жителям принудительной эвакуацией, если они не захотят добровольно покинуть дома. По его словам, будет задействована полиция.

Пострадавшие

По данным Telegram-канала «112», в Орске погибли четыре человека. ТАСС и РИА Новости сообщали о двух погибших. Местные власти отрицают, что гибель людей связана с наводнением.

Также в местном Минздраве заявили, что у 18 оренбуржцев обнаружили острые кишечные инфекции после того, как они выпили воды из-под крана. Восьмерых из них пришлось госпитализировать. В нескольких десятках домов отключили подачу воды.

Позже администрация Орска со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что в Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов.



Что говорят местные?

Недоступность питьевой воды вызвала большие проблемы у жителей Орска, узнали журналисты 116.RU. До прорыва дамбы многие орчане пили воду из-под крана. Сейчас они опасаются это делать. Поэтому бутилированную воду начали сметать с полок. Впрочем, как и остальные товары.

— Сейчас ходил в магазин хлеб прикупить и для салата кое-что. С полок всё смели, хлеба нет. Минералки, воды никакой нет. Очередь в три кассы, человек по 30 в каждую кассу. Дошел до другого «Магнита». Там километровая очередь. Но там я хоть успел нарезной батон урвать. Воду тоже с полок смели. Всё подряд хватают. Люди думают, что будет голодный год или что? — описывает обстановку в Орске местный житель Геннадий.

Семьи, которые живут под Оренбургом, приобретают лодки и резиновые сапоги. Также на окраине ушло под воду кладбище вместе с плитами. Вода еще не ушла, так что родственники погребенных пока не могут оценить последствия. Другие подробности о жизни в Орске вы можете прочитать в материале наших коллег.

MSK1.RU поговорил с профессорами, разбирающимися в строительстве гидротехнических сооружений. Они рассказали о возможных причинах и последствиях прорыва дамбы.

