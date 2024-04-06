Новосибирец бросился за электросамокатчиком на площади Калинина — завязалась потасовка

Судя по кадрам, инцидент произошел на площади Калинина Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик», «Жесть Новосибирск»











В Новосибирске произошел конфликт с участием водителя электросамоката. Об этом заявили в телеграм-канале «Новосибирский паблик».



Судя по кадрам, инцидент произошел на площади Калинина у Новосибирского приборостроительного завода. Около здания на самокатах катались несколько человек.



На видео, которое опубликовали в соцсетях, можно заметить, как мужчина бежит за новосибирцем, который управляет электросамокатом. На следующих кадрах два сибиряка лежат на тротуаре, рядом с ними стоит еще один человек. Участников конфликта разняли очевидцы.

В полицию по данному факту никто не обращался Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик», «Жесть Новосибирск»











НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что в полицию по данному факту никто не обращался.

