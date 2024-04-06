Вместо улиц — реки. Как выглядит затопленный Орск с высоты птичьего полета: видео

Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, продолжает уходить под воду.
Тысячи домов затоплены в районе Старого города. Журналисты показали его с высоты птичьего полета. На записи видно и крыши домов, и затопленную дамбу.
Объезжая затопленные территории, спасатели обнаружили тела трех человек. Смерть двух из них с прорывом не связана, третий накануне отказался эвакуироваться.
— Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу, — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.
Мы продолжаем следить за потопом в режиме онлайн. Людей уже начали эвакуировать принудительно. Прочитайте, что о катастрофе думает председатель «Росгидрогео».