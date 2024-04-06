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Происшествия Прорыв дамбы в Орске Вместо улиц — реки. Как выглядит затопленный Орск с высоты птичьего полета: видео

Вместо улиц — реки. Как выглядит затопленный Орск с высоты птичьего полета: видео

Вода продолжает прибывать

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Часть домов затоплена по крышу

Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, продолжает уходить под воду.

Тысячи домов затоплены в районе Старого города. Журналисты показали его с высоты птичьего полета. На записи видно и крыши домов, и затопленную дамбу.

Объезжая затопленные территории, спасатели обнаружили тела трех человек. Смерть двух из них с прорывом не связана, третий накануне отказался эвакуироваться.

— Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу, — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.

По информации властей, уровень воды в реке Урал, которая разлилась в Оренбургской области, составляет 9,6 метра, в то время как насыпная дамба по проекту рассчитана на уровень 5,5 метра

Мы продолжаем следить за потопом в режиме онлайн. Людей уже начали эвакуировать принудительно. Прочитайте, что о катастрофе думает председатель «Росгидрогео».

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