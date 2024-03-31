Воду откачивают помпами: сколько домов пострадало от паводка на Алтае и как борются со стихией

На контроле также находятся города Камень-на-Оби, Славгород Источник: МЧС Алтайский край











923 приусадебных участка и 127 домов подтопило талыми водами в Алтайском Крае. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, всего от паводков пострадало 37 насланных пунктов.



По данным министерства на 31 марта, наиболее сложная ситуация в Михайловском районе. В селе Михайловское подтоплено 46 домов, и 364 приусадебных участка. В селе Ракиты от талой воды пострадало 39 домов и 253 приусадебных участков.



— В населенных пунктах произведена отсыпка грунта вдоль водопропускных каналов и дорог. Развернуты 3 пункта временного размещения в селе Михайловское и Ракиты, в которых находятся 77 человек, — пояснили в МЧС.

Источник: МЧС Алтайский край

На контроле также находятся Благовещенский, Бурлинский, Первомайский и Немецкий районы, а также города Камень-на-Оби, Славгород. В них также зафиксированы случаи подтопления домов и участков талыми водами. Для ликвидации ЧП задействовано 302 человека и 118 единиц техники.

