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Происшествия Воду откачивают помпами: сколько домов пострадало от паводка на Алтае и как борются со стихией

Воду откачивают помпами: сколько домов пострадало от паводка на Алтае и как борются со стихией

Для ликвидации ЧП задействовано 302 человека и 118 единиц техники

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На контроле также находятся города Камень-на-Оби, Славгород

923 приусадебных участка и 127 домов подтопило талыми водами в Алтайском Крае. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, всего от паводков пострадало 37 насланных пунктов.

По данным министерства на 31 марта, наиболее сложная ситуация в Михайловском районе. В селе Михайловское подтоплено 46 домов, и 364 приусадебных участка. В селе Ракиты от талой воды пострадало 39 домов и 253 приусадебных участков.

— В населенных пунктах произведена отсыпка грунта вдоль водопропускных каналов и дорог. Развернуты 3 пункта временного размещения в селе Михайловское и Ракиты, в которых находятся 77 человек, — пояснили в МЧС.

На контроле также находятся Благовещенский, Бурлинский, Первомайский и Немецкий районы, а также города Камень-на-Оби, Славгород. В них также зафиксированы случаи подтопления домов и участков талыми водами. Для ликвидации ЧП задействовано 302 человека и 118 единиц техники.

Ранее в Алтайском крае из-за паводковой ситуации ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным на 30 марта в регионе от воды пострадало более 600 приусадебных участков и почти 90 домов.

ПО ТЕМЕ
Алтайский край Паводки Талая вода МЧС
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