«Нажиться на человеческом горе»: волонтера из Новосибирска обвинили в обмане — она уверяла, что работала на завалах «Крокуса»

Теракт произошел 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, который унес жизни более 100 человек. В Сети и сегодня обсуждают проявление героизма у тех, кто помогал выводить людей из здания, но есть и история, которая вызвала скандал. В частности, общественность задается вопросами о «работе» волонтера-кинолога Олеси Храмойкиной на месте теракта. НГС поговорил с экспертами и узнал все, что известно о резонансной ситуации.



«Обманным способом попала на место»

О том, что Олеся Храмойкина с группой волонтеров с собаками находится на месте теракта, она сама рассказала НГС через день после трагедии. Она сообщила, что переехала из Новосибирска в Москву в 2023 году и отправилась к «Крокусу» 23 марта вместе с поисково-спасательным отрядом «Мохнатые ангелы», в котором выступает руководителем.



Другие СМИ со ссылкой на супруга сибирячки объявили, что пятимесячный щенок Олеси нашел под завалами концертного зала несколько погибших и фрагменты тел. Собака, по его словам, также смогла отыскать одного живого человека.



После этого в социальных сетях разразился скандал. Представители кинологического сообщества усомнились в честности Храмойкиной и работе ее команды на месте теракта. Спустя почти неделю подозрения кинологов подтвердили в МЧС: в ведомстве объявили, что волонтеры-кинологи не участвовали в поисковой операции в «Крокусе».



Не называя имя женщины, в министерстве сообщили, что гражданка с собакой в оперативном штабе предлагала помощь по поиску людей, но ей отказали в допуске на площадку — при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки.

— Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото. Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств, выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», — сказано в сообщении МЧС.



В ведомстве уточнили, что спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осудили поступок женщины, «желающей нажиться на человеческом горе и сострадании». Сейчас группа поисково-спасательного отряда «Мохнатые ангелы» заблокирована в соцсети «ВКонтакте». Причиной, по данным соцсети, стали «благотворительные сборы, не соответствующие правилам».

«Тут было очень много странных вещей»

Группа поисково-спасательного отряда «Мохнатые ангелы» заблокирована в соцсети «ВКонтакте Источник: vk.com











О странном сборе средств НГС также рассказала кинолог, руководитель пресс-службы московской поисково-спасательной службы (ПСС) «Север» Екатерина Демкина.



— Тут было очень много странных вещей. Первое: в посте, в котором начали заниматься сборами, были вещи, которые не имеют отношения к поисковой деятельности, — сказала Екатерина. — Например, собирали на каски собакам — каски собакам в принципе не нужны на работе на завалах. Потом была информация о том, что они собирали на обувь, но не было прописано ни размеров, ничего.



Кинолог сообщила, что некоторые ее знакомые начали помогать волонтерам, но у них, по ее словам, стали появляться вопросы.



— То у нее шесть собак, то четыре, то три. То ей срочно нужны каски, потому что надо спасать людей, то еще что-то. Люди начали собираться для помощи, переводить деньги, устраивать закупку вещей и обратились к кинологическому сообществу за помощью и консультацией, — сообщила кинолог. — Обычно это всегда личная собака, и всё, что покупается для работы в ПСС — волонтёрское движение.



Екатерина Демкина уточнила, что речь идет о спасателях, которые работали на устранении ЧП с МЧС и Центроспасом — только они, по словам эксперта, были допущены на территорию. Некоторые из них якобы заявили, что видели женщину с собаками недалеко от «Крокуса», которая делала фотографии, но не непосредственно на завалах.



Эксперт также рассказала, что сибирячка написала об обнаружении живого человека на месте ЧП. Выжившего якобы обнаружил шестимесячный щенок, тогда как для подготовки собак к такой работе требуется гораздо больше времени.



— По технике безопасности не допускается ни на какую настоящую работу собака без аттестации. Нельзя щенка пускать на такую работу в принципе. Мы же детей малолетних не берем в хирургию людей оперировать, — аргументировала Екатерина Демкина.



Обучение собаки для аттестации длится около 12 месяцев, кроме того, в расчет берутся физиологические свойства животного. При этом специалист уточнила, что пройти аттестацию можно раньше, если владелец собаки — кинолог из МЧС, который практически круглосуточно находится с питомцем.



— Вообще, собака ПСС проходит обучение на протяжении всей своей жизни. Потому что разные ситуации разыгрываются, разные места, разные люди, разные запахи, разные некие свойства. Собака должна это все пройти через собственный опыт, — уточнила Екатерина Демкина.



«В лучшем случае мяукнула, а то и просто мимо пробежала»

Кинолог отметила, что, после того, как в Сети разгорелся скандал, связанный с деятельностью Олеси Храмойкиной на площадке, нашлись и те, кто вступился за волонтера. О работе сибирячки в районе «Крокус Сити Холл» также высказался инструктор кинологического поискового отряда 2-К Юрий Храмов.



— Началось с того, что мне позвонили добровольцы-кинологи с вопросом: «Юра, ты в курсе того, что там волонтеры работают на «Крокусе?» Я сказал, что впервые слышу, потому что все разговоры, которые велись с разными службами до этого, сводились к тому, что пока необходимости в привлечении волонтеров нет, — рассказал НГС Юрий Храмов.



Он сообщил, что связался с представителями ведомств, которые объявили лишь о работе служб на месте трагедии. Сообщение о деятельности волонтера у кинолога вызвало сомнения.



— Нужно понимать, что такого рода обрушения — зона особой опасности. Подготовленные люди, спасатели, при проведении работ погибают. А что тогда говорить о неподготовленном человеке, который не обучен и не подтверждал экзаменом свои навыки? Риск того, что человек станет пострадавшим, и спасателям вместо того, чтобы помогать другим во время теракта, придется спасать этого человека, очень высок, — объяснил Юрий Храмов.



Кинолог уточнил, что для работы при таких условиях людям необходимо корректно оценивать ситуацию: можно идти на место ЧП или нет. Для этого нужно обладать набором соответствующих знаний.



— Обратите внимание, что допуск происходит в том случае, если доброволец прошел обучение и подтвердил свои навыки во время аттестации, экзамена, — сказал Храмов. — Это первый пункт, который вызвал сомнение. Когда не аттестованного человека допускают в какие-то места... Мало кто, я думаю, из руководителей желает получить уголовное дело за такой допуск.



Вопрос у кинолога вызвали и питомцы волонтера. Он уточнил, что аттестация собак представляет собой имитацию реальной работы животного, которая позволяет проверить — способно ли оно действовать. В случае, если на месте ЧП находится непроверенная собака, спасатели могут и не обнаружить живого человека на завалах.



— Представьте себе, мы работаем на завале с собакой, в которой не уверены. Она прошла, кинолог вышел и говорит: «Здесь все чисто». Глазами никого не видно, никто не отзывается, а человек может быть без сознания. Пускаем технику, начинаем все разрушать и заваливаем этого человека. Мы фактически его убиваем благодаря тому, что непроверенная собака у нас побегала по завалу, что-то там «мяукнула» — в лучшем случае мяукнула, а то и просто мимо пробежала, — уточнил кинолог.



На место техногенных завалов, по его словам, допускаются животные, прошедшие аттестацию: специалисты должны быть уверены в том, что собаки смогут работать в необходимых условиях. Для обучения собаки нужно время — как минимум шесть месяцев, сказал Храмов. При этом начинается процесс с полутора месяца и включает в себя элементы, которые щенок может усваивать лишь с определенного возраста.

— Представьте, что вы берете годовалого ребенка и заставляете его выполнить подъем с переворотом. Пятимесячный щенок — это годовалый ребенок, он еще просто по развитию своей нервной системы не способен к решению таких задач. Почему, собственно, к аттестации допускаются собаки не моложе десяти месяцев, — сказал Храмов.



«Должны быть документы аттестованных спасателей»

О том, сколько времени собаке необходимо для обучения, НГС также рассказал спасатель 1 класса, руководитель внештатной кинологической группы аварийно-спасательной службы Новосибирской области Анатолий Табатчиков. По его словам, животное, в принципе, может получить первоначальную аттестацию в первый год жизни — но не раньше.



— По всем нормативам собака может работать, получить первоначальную аттестацию в год. До года собака не может привлекаться ни на какие [работы], даже у МЧС. Есть, конечно, уникальные собаки, которые в 10 месяцев, в 11 могут, но это исключение, которое отдельным приказом издается. Именно экзамен проходят в 10–11 месяцев, но это редко бывает, на таком заострять не стоит, — сказал Анатолий Табатчиков.



Комментируя возможность работы волонтеров после теракта в «Крокус Сити Холле», он сказал, что если к работам и привлекают добровольцев, то те обязательно должны быть аттестованными, как и их животные. Вместе с тем эксперт отметил, что волонтеров без разрешительных документов могут привлекать для поиска людей, но при других обстоятельствах.



— Волонтерская стезя — это лес. Поиск пострадавших в лесу: как правило, волонтеры приходят, и руководители волонтерских организаций, например, «ЛизаАлерт», знают своих кинологов. У них есть кинологическая служба, которая готовит собак. Их параллельно аттестуют, конечно, не по линии МЧС, а именно проводят свою аттестацию, — уточнил Анатолий Табатчиков.



По словам спасателя, волонтеры без документов не могут попасть в район техногенных завалов, где есть угроза обрушения. Тем более у «Крокус Сити Холл», где не было больших по масштабам разрушений.



— Для собаки — одной или двух — тот объем, с которым работали. Здесь, на мой взгляд, не было необходимости в привлечении [волонтеров]. Я понимаю, если какое-нибудь землетрясение, полгорода рухнуло — тут, конечно, нужно: кто умеет — тот идет спасать, — сказал спасатель.

Анатолий Табатчиков заметил, что на место ЧП при завалах могут допускать волонтеров. Но только аттестованных спасателей с необходимыми документами.



— Я допускаю, что там могут быть волонтеры, но с книжкой спасателя, с удостоверением спасателя, которые взаимодействуют с каким-то подразделением. С «Лидером» или Центроспасом, к примеру, если мы говорим про Москву. Они вместе ездят на тренировки, руководители подразделений знают этих людей и могут «за них сказать» перед вышестоящим начальником, — уточнил он. — Но обязательно должны быть документы аттестованных спасателей, документы на собаку — аттестованный кинологический расчет.



«Мы просто знаем, что они сеют рознь, ненависть»

Олеся Храмойкина рассказала о своей деятельности около «Крокус Сити Холла» в эфире «Народного фронта» Источник: vk.com/nffront











28 марта на странице общественного движения «Народный фронт» во «ВКонтакте» прошел эфир с участием Олеси Храмойкиной. Волонтер заявила, что работала у «Крокуса» в команде из пяти человек с собаками, и они сами предложили свою помощь.



— Предложили помощь в поиске тел пропавших без вести людей. Все было согласовано с руководством МВД, Следственным комитетом, и последнее согласование мы ждали практически сутки — это Федеральная служба безопасности. После всех согласований нам дали «добро» на проведение работ на территории непосредственно самого концертного зала, — заявила в эфире Олеся Храмойкина.



Она сказала, что на месте был риск обрушения конструкций, в связи с чем волонтёры работали в безопасных для себя и собак местах. Животных, по ее словам, обучали для поиска тел пропавших — животных, которые обучены искать живых людей, на месте не было.

— Наши собаки показали места возможного нахождения тел или фрагментов погибших, — ответила Храмойкина на вопрос одного из участников стрима о том, принесла ли работа волонтеров пользу. — Собакой МЧС это было проверено.



Затем у сибирячки вновь спросили, сколько волонтеров было с ней в команде. На этот раз она ответила, что в состав группы вошли шесть человек, а работали четверо. Ведущая эфира поблагодарила волонтера и отметила, что в сторону Храмойкиной вылилась «некая волна хейта» от ЦИПсО.



— Не обращайте внимание на этих ЦИПсОшников. Мы просто знаем, что они сеют рознь, ненависть. Но мы вам благодарны, спасибо вам огромное, — сказала ведущая.



«Будем писать заявления»

29 марта НГС связался с Олесей Храмойкиной с просьбой прокомментировать сообщение, которое появилось в телеграм-канале МЧС о работе «Мохнатых ангелов». Она заявила, что это не официальный сайт ведомства.



Данные о том, что некая женщина с собакой предлагала помощь по поиску людей, но ей отказали, потому что при работе требовались подтвержденный статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки, сибирячка назвала бредом.



— Да это бред полнейший. Ну как без разрешения туда можно было пройти? Сами подумайте, — сказала Храмойкина.



Волонтер заявила, что у нее нет статуса спасателя, а у ее питомца — аттестации поисково-спасательной собаки, о чем она уведомляла. Женщина также опровергла данные, что она объявляла сбор средств — его открыли другие люди.



— Просто люди решили помочь, открыли сбор средств на своих страницах, — сказала волонтер. — Посторонние, «левые» люди решили помочь.



Сколько денежных средств удалось собрать, Олеся Храмойкина не уточнила. Корреспондент НГС также попросил сибирячку назвать конкретных сотрудников ведомств, с которыми она контактировала и кто разрешил волонтерам работать на месте теракта, но та отказалась разглашать данные. Она объяснила это проверкой недостоверной информации.

— Будем писать заявления, подавать иск в суд за клевету, хейт. За преследование людей, которые вообще просто пишут в личку — непонятно кто. За угрозы, которые поступают (в адрес волонтеров. — Прим.ред), — сказала Олеся Храмойкина.



При этом члены сообщества кинологов, возмущенные сообщениями о работе никому из них не известных волонтеров с собаками на месте трагедии, в поисках информации об Олесе Храмойкиной нашли в Сети пост, опубликованный 10 лет назад в группе общественного объединения собаководов Новосибирска «ВКонтакте» NSK Dogs. В нем сообщали, что некий кинолог взяла деньги за дрессировку собак, но не вернула их, когда занятия отменили. В посте имеется фотография женщины, похожей на Олесю Храмойкину. Имя героини также совпадает — отличается фамилия.

НГС обратился к Олесе Храмойкиной с просьбой уточнить, какая фамилия была у нее до замужества. Она отказалась комментировать этот вопрос.