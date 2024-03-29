На это невозможно смотреть без слёз. Фотохроника теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в Crocus City Hall стал самым страшным за последние 30 лет

Неделю назад, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошел самый страшный теракт за последние 30 лет. Четверо вооруженных людей открыли огонь из автоматов по зрителям перед выступлением группы «Пикник», после преступники подожгли зрительный зал. На сегодняшний день известно о 140 погибших и 360 пострадавших.