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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall фоторепортаж На это невозможно смотреть без слёз. Фотохроника теракта в «Крокус Сити Холле»

На это невозможно смотреть без слёз. Фотохроника теракта в «Крокус Сити Холле»

35 кадров страшной трагедии в Москве

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65 комментариев
Теракт в Crocus City Hall стал самым страшным за последние 30 лет

Неделю назад, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошел самый страшный теракт за последние 30 лет. Четверо вооруженных людей открыли огонь из автоматов по зрителям перед выступлением группы «Пикник», после преступники подожгли зрительный зал. На сегодняшний день известно о 140 погибших и 360 пострадавших.

MSK1.RU показывает в фотохронике, что происходило в ту роковую ночь возле Crocus City Hall и в последующие дни.

Огонь в считаные минуты охватил огромный концертный зал «Крокус Сити Холл»
Бойцы СОБР и Росгвардии, прибывшие на место трагедии
Погибший на парковке Crocus City Hall
Силовики выставили оцепление вокруг парковки концертного зала
Пожару в «Крокусе» присвоили повышенный ранг сложности
Спасением пострадавших в теракте занимались более 85 бригад скорой помощи
Первая машина скорой прибыла на место теракта через 4 минуты после вызова
Силовики проводили эвакуацию из «Крокус Сити Холла»
Пожарные тушили огонь с вышки
Одновременно Росгвардия всеми силами оттесняла от места происшествия зевак
Всю ночь пожар тушили и с воздуха
Практически сразу на электронных билбордах столицы начали появляться свечи памяти
Волонтеры в ночь трагедии приносили воду и теплые вещи
Так выглядел концертный зал на следующее утро — он выгорел практически полностью
На отдельных участках пожар продолжали тушить
Утром в субботу к зданию приехали несколько десятков машин ритуальных служб
А рядом на заборе появились первые цветы...
...и мягкая игрушка
Прошел час, и стихийный мемориал выглядел уже так
Люди массово несли цветы к месту трагедии
К вечеру субботы у «Крокус Сити Холла» образовался стихийный мемориал
Люди не могли сдержать слёз
Поздно вечером 24 марта в Басманном суде избрали меру пресечения стрелкам, пойманным в Брянской области. Все они взяты под стражу
Далерджон Мирзоев
Саидакрами Рачабализода Муродали
Фаридуни Шамсутдин
Мухаммадсобир Файзов
Тем временем количество цветов возле стихийного мемориала росло
На такие портреты невозможно смотреть без боли и слёз!
Десятки тысяч людей приехали к месту трагедии, чтобы выразить скорбь
А страна узнавала героев той ночи. Пятнадцатилетний Ислам Халилов вывел группу людей в безопасное место
Вечером 24 марта у стен Crocus City Hall прошла памятная акция с проекцией белых журавлей на стену
Священнослужители проводили панихиды по погибшим каждые два часа
Этот трагический день невозможно забыть!
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Crocus City Hall Теракт Фоторепортаж Трагедия Фото Крокус Сити Холл Массовая гибель
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