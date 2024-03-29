На это невозможно смотреть без слёз. Фотохроника теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в Crocus City Hall стал самым страшным за последние 30 лет
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Неделю назад, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошел самый страшный теракт за последние 30 лет. Четверо вооруженных людей открыли огонь из автоматов по зрителям перед выступлением группы «Пикник», после преступники подожгли зрительный зал. На сегодняшний день известно о 140 погибших и 360 пострадавших.
MSK1.RU показывает в фотохронике, что происходило в ту роковую ночь возле Crocus City Hall и в последующие дни.
Огонь в считаные минуты охватил огромный концертный зал «Крокус Сити Холл»
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Бойцы СОБР и Росгвардии, прибывшие на место трагедии
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Погибший на парковке Crocus City Hall
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Силовики выставили оцепление вокруг парковки концертного зала
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Пожару в «Крокусе» присвоили повышенный ранг сложности
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Спасением пострадавших в теракте занимались более 85 бригад скорой помощи
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Первая машина скорой прибыла на место теракта через 4 минуты после вызова
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Силовики проводили эвакуацию из «Крокус Сити Холла»
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Пожарные тушили огонь с вышки
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Одновременно Росгвардия всеми силами оттесняла от места происшествия зевак
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Всю ночь пожар тушили и с воздуха
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Практически сразу на электронных билбордах столицы начали появляться свечи памяти
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Волонтеры в ночь трагедии приносили воду и теплые вещи
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Так выглядел концертный зал на следующее утро — он выгорел практически полностью
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
На отдельных участках пожар продолжали тушить
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Утром в субботу к зданию приехали несколько десятков машин ритуальных служб
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
А рядом на заборе появились первые цветы...
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
...и мягкая игрушка
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Прошел час, и стихийный мемориал выглядел уже так
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Люди массово несли цветы к месту трагедии
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
К вечеру субботы у «Крокус Сити Холла» образовался стихийный мемориал
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Люди не могли сдержать слёз
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Поздно вечером 24 марта в Басманном суде избрали меру пресечения стрелкам, пойманным в Брянской области. Все они взяты под стражу
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Далерджон Мирзоев
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Саидакрами Рачабализода Муродали
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Фаридуни Шамсутдин
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Мухаммадсобир Файзов
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Тем временем количество цветов возле стихийного мемориала росло
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
На такие портреты невозможно смотреть без боли и слёз!
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Десятки тысяч людей приехали к месту трагедии, чтобы выразить скорбь
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
А страна узнавала героев той ночи. Пятнадцатилетний Ислам Халилов вывел группу людей в безопасное место
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Вечером 24 марта у стен Crocus City Hall прошла памятная акция с проекцией белых журавлей на стену
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Священнослужители проводили панихиды по погибшим каждые два часа
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Этот трагический день невозможно забыть!
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU