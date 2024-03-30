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Происшествия «Если бы был ребенок»: сибирячка провалилась в колодец в Новосибирске — он был под лужей

«Если бы был ребенок»: сибирячка провалилась в колодец в Новосибирске — он был под лужей

По словам очевидцев, женщина смогла выбраться

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Инцидент произошел на левом берегу Новосибирска

В социальных сетях Новосибирска заявили о женщине, которая провалилась в колодец. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», сооружение находилось под лужей.

Инцидент произошел на 6-м Бронном переулке на левом берегу города. Место происшествия попало на видео.

— На 6 Бронном переулке днём женщина провалилась в колодец под лужей, еле выбралась, — сказано в сообщении. — Страшно подумать, если бы был ребёнок.

Место происшествия сняли на видео

Подробности произошедшего рассказала НГС автор поста Валерия Холодова. По ее словам, инцидент случился в районе 13:30 часов. Девушка вышла из дома и увидела женщину в мокрой одежде.

— Начала рассказывать, что наступила в лужу и провалилась в колодец, еле выбралась. Попросила меня быть осторожнее, — сообщила Валерия. — Женщина вроде бы в порядке, пошла домой, но очень испугалась, конечно.

В результате о ситуации сообщили в местное территориальное общественное самоуправление. О том, что данные поступили его представителям, подтвердила НГС председатель ТОС «Бронный» Валентина Кинева.

— Там образовалась лужа большая. Первоначально, когда улицу чистили, снег сложили прямо на краю. Получилось, что подтаивать некуда, вода стекает на дорогу, — сообщила Валентика Кинева. — Вчера я в МКУ взяла трактор, и этот снег сдвинула на поле. И когда трактор сдвигал, соответственно, он сдвинул эту крышку.

Председатель ТОС сообщила, что позвонила в МКУ после того, как стало известно о происшествии. Специалисты, по ее словам, приехали на место с ассенизаторской машиной.

— Откачали эту лужу, нашли эту крышку, все уже закрыли. То есть, когда только в группу написали, все сразу сделали, — уточнила Валентина Кинева.

В середине февраля в Бердске спасли мужчину, который находился в колодце теплотрассы. По данным МЧС, сибиряк сломал ногу и не смог самостоятельно выбраться из колодца.

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Весна ТОС Лужи Колодец Провалился в колодец Новосибирск
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