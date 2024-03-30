«Если бы был ребенок»: сибирячка провалилась в колодец в Новосибирске — он был под лужей

Инцидент произошел на левом берегу Новосибирска Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











В социальных сетях Новосибирска заявили о женщине, которая провалилась в колодец. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», сооружение находилось под лужей.



Инцидент произошел на 6-м Бронном переулке на левом берегу города. Место происшествия попало на видео.



— На 6 Бронном переулке днём женщина провалилась в колодец под лужей, еле выбралась, — сказано в сообщении. — Страшно подумать, если бы был ребёнок.

Место происшествия сняли на видео Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Подробности произошедшего рассказала НГС автор поста Валерия Холодова. По ее словам, инцидент случился в районе 13:30 часов. Девушка вышла из дома и увидела женщину в мокрой одежде.



— Начала рассказывать, что наступила в лужу и провалилась в колодец, еле выбралась. Попросила меня быть осторожнее, — сообщила Валерия. — Женщина вроде бы в порядке, пошла домой, но очень испугалась, конечно.



В результате о ситуации сообщили в местное территориальное общественное самоуправление. О том, что данные поступили его представителям, подтвердила НГС председатель ТОС «Бронный» Валентина Кинева.



— Там образовалась лужа большая. Первоначально, когда улицу чистили, снег сложили прямо на краю. Получилось, что подтаивать некуда, вода стекает на дорогу, — сообщила Валентика Кинева. — Вчера я в МКУ взяла трактор, и этот снег сдвинула на поле. И когда трактор сдвигал, соответственно, он сдвинул эту крышку.



Председатель ТОС сообщила, что позвонила в МКУ после того, как стало известно о происшествии. Специалисты, по ее словам, приехали на место с ассенизаторской машиной.



— Откачали эту лужу, нашли эту крышку, все уже закрыли. То есть, когда только в группу написали, все сразу сделали, — уточнила Валентина Кинева.

