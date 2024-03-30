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Происшествия В Калининском районе добровольцы ищут 52-летнюю женщину — она нуждается в медпомощи

В Калининском районе добровольцы ищут 52-летнюю женщину — она нуждается в медпомощи

Наталья ушла в неизвестном направлении 29 марта

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Наталья пропала вчера, 29 марта

В Новосибирске пропала 52-летняя Наталья Талапина, которая нуждается в медицинской помощи. Вчера, 29 марта, женщина ушла из дома в Калининском районе в неизвестно направлении. Добровольцы «ЛизаАлерт» объявили поиск.

— По данным отряда, ее видели вчера, 29 марта, в районе 12:00 на улице Авиастроителей. Сейчас важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть Наталью Анатольевну или что-либо знают о ее местонахождении, — рассказали в «ЛизаАлерт».

У Натальи рост 165 сантиметров, карие глаза, темно-каштановые волосы с проседью. Была одета: черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, цветной платок. С собой: светло-кремовая сумка. Носит очки.

Если вы увидите женщину, то свяжитесь по номеру: 8 800 700-54-52 или 112. Сейчас волонтеры изучают места возможного нахождения. Объявлен сбор добровольцев на активный поиск. Если вы хотите принять участие в поисках, то можете приехать в оперативный штаб в Калининском районе. Координаты указаны в группе Вконтакте «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Мужчина исчез 9 февраля

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