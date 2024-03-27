Смертельное селфи: жители дома, откуда выпал школьник, заявили, что трагедии можно было избежать — они винят УК и охрану

Фото с красивым видом стоило жизни 14-летнему подростку Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Смерти школьника, который упал с балкона многоэтажного дома, могло и не произойти, если бы сотрудники УК выполняли свои обязанности. Сразу несколько новосибирцев пожаловались на «проходной двор» у дома на площади Райсовета, под окнами которого было найдено тело подростка. По словам местных жителей, школьники постоянно хулиганят во дворе и трагедии можно было бы избежать, если бы на их жалобы вовремя отреагировали. Корреспондент НГС Павел Тиунов изучил ситуацию.



Последнее фото

ЧП произошло 18 марта. Жительница дома на площади Райсовета, 14 сообщила в редакцию НГС, что под окнами лежит тело подростка. Мальчик, на вид около 14 лет. Налицо все признаки того, что он выпал с подъездного балкона. В полиции тогда торопиться с выводами не стали: в пресс-службе регионального главка МВД отметили, что «материал зафиксирован», на место происшествия выехали сотрудники Ленинского отдела полиции.



Позже стали известны подробности. Сотрудница пункта выдачи «Озон», который расположен на первом этаже дома, сообщила, что подросток вместе со своей сестрой решил «сфоткаться» на фоне городского пейзажа.

На место ЧП прибыли медики, но их помощь не понадобилась Источник: читатель НГС











— Возле тела была девочка, она плакала, кричала, не знала куда звонить. Люди вызвали скорую помощь, но медики уже ничем помочь не смогли, — рассказала очевидица ЧП.



С верхних этажей дома действительно разворачивается завораживающий вид. Что в процессе съёмки пошло не так, сейчас разбираются следователи.



Претензии к охране

Произошедшее шокировало жителей дома, в котором живёт много семей с детьми, но будто не стало для них полной неожиданностью. Они называют территорию у своего дома «проходным двором», куда может попасть любой желающий, приложив минимум усилий. Да, двор огорожен, но проникнуть в него не составляет никакого труда: калитка легко отжимается. С этим справляется даже ребёнок.



Жительница дома Анна (имя изменено по её просьбе) в беседе с корреспондентом НГС заявила, что именно школьники облюбовали их двор.



— Дети не из нашего дома. Они встречаются в саду Кирова, гуляют и лезут к нам. Подростки — наверное, их привлекает всё, что за забором. Два-три месяца назад на крытой парковке поцарапали машины, совсем недавно — сломали детскую качельку, — рассказала женщина.

Школьники отжали дверь и сломали детскую качель Источник: читатель НГС

Жильцы не могли не обратить внимание на хулиганов и предъявили претензии управляющей компании. Представитель УК даже написал обращение в полицию на сайте ГУ МВД по Новосибирской области, а скриншот выложили на всеобщее обозрение в общедомовом чате.



— Принять меры относительно проникновения группы подростков на закрытую территорию дома по адресу Райсовета, 14 и поломки игрового элемента, находящегося во дворе. Просьба разобраться в ситуации (по возможности направить информацию в близлежащие учебные заведения), установить личности и наложить санкции, — говорится в обращении в достаточно ультимативной форме.



Комментируя реакцию УК, жильцы дома отмечают, что надеяться на полицию в столь мелком вопросе, наверное, не стоило — следовало бы попытаться изменить ситуацию своими силами. В первую очередь, силами охранника.



— У нас каждый день 24/7 дежурит один и тот же охранник. Мы живём в этом доме второй год, за всё время я один или два раза видел, чтобы его кто-то подменил. Он там ест, он там спит, он там живёт, в конце концов. И никакого внимания не обращает на то, что к нам лезут школьники, — подчеркнул в беседе с корреспондентом НГС житель дома Иван.

Жители небезосновательно считают, что детей влечет их детская площадка Источник: Ольга Беляева / 2Gis











Иван признает, что раньше охранник делал обходы по дому, но сейчас он почти всё время проводит у себя «в кабинке». По словам Анны, создаётся впечатление, что сегодня у охранника осталась одна обязанность — разгонять автомобили собственников с зоны погрузки-выгрузки.



— Я переехала в дом 25 марта прошлого года и ни разу не видела, чтобы человек был в отпуске. Какой отпуск? У него выходной-то был пару дней за год. Представьте, как ему надоели мы и это место. Ему уже ничего не надо, он никуда не смотрит и ни за чем не следит, — отметила женщина.



По словам собеседницы НГС, от безнаказанности дети начали забегать даже в подъезд. Не так давно одна из жительниц дома спускалась к охраннику с просьбой выгнать подростков, которые бегают по этажам. Тот, по словам женщины, усмехнулся и снисходительно отнесся к «шалостям».



— Что вы, никогда детьми не были? — процитировала собеседница НГС слова охранника.



Через несколько дней под окнами дома было найдено тело подростка.



Ответ управляющей компании

Дом обслуживает Управляющая компания «Марсель». Её директор Лилия Чичева в беседе с корреспондентом НГС рассказала, как подростки проникли во двор. По её словам, парень «пролез через ворота распашные, открыл калитку изнутри и впустил сестру». Затем школьники попытались войти в дом через первый подъезд — не получилось. Во второй подъезд зашли, когда из него выходил человек.



— Домофония, ворота, защита, камеры все исключительно работали. Все чердаки, подвалы, технические этажи и калитки — все закрыто на ключ, то есть не было того, чтобы что-то не работало. Соответственно, как определить, к кому эти дети направлялись? Может, они пришли к школьнику, который живет в этом доме? — рассуждает директор УК.

С балконов дома открывается дейстивтельно живописный вид Источник: Дмитрий Зайцев / 2GIS











По её словам, повода для мгновенной реакции охранника не было: дети ничего не ломали. При этом, добавила директор, у сотрудника есть обязанность следить за пожарными датчиками, и он не может на долгое время оставить пульт без присмотра.



Чичева уверяет, что есть способ избежать повторения трагедии в будущем: поставить еще один пост охраны. Но на это нужна воля жильцов.



— Мы предлагаем жителям: нужно сделать второй пост, если они хотят усилить контроль над происходящим, чтобы они проголосовали, так как денежные средства выделяются только на один пост. Но жильцы не голосуют, не повышают тариф на то, чтобы поставить дополнительные камеры и ещё один пост, — резюмировала Лилия Чичева.

По словам директора УК, смерть подростка — несчастный случай, в котором разберутся следственные органы.



В конце февраля в Новосибирске 13-летняя девочка выпала с восьмого этажа дома на Российской. Она училась в гимназии «Горностай». Трагедия настолько потрясла одноклассников погибшей, что с ними пришлось работать школьному психологу.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.