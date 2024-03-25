Вместо веселой езды штраф и ПДН: в Новосибирске 15-летний подросток перевернулся на чужом Hyundai

Школьник ехал в сторону Димитровского моста Источник: ГИБДД по Новосибирску











В Новосибирске 15-летний подросток решил покататься на автомобиле, но попал в ДТП и угодил в больницу. Авария произошла на улице Станционной в Ленинском районе, уточнили в отделе пропаганды городского ГИБДД.



— Юноша, не имея водительского удостоверения, ехал на автомобиле Hyundai Solaris в сторону Димитровского моста. Не справившись с управлением, юноша врезался в бетонный блок и перевернулся, — уточнили в инспекции.



Подростка с травмами увезли в больницу. Теперь подростку грозит постановка на учет в ПДН, а родителям штраф до 30 тысяч рублей.

