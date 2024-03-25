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Происшествия Вместо веселой езды штраф и ПДН: в Новосибирске 15-летний подросток перевернулся на чужом Hyundai

Вместо веселой езды штраф и ПДН: в Новосибирске 15-летний подросток перевернулся на чужом Hyundai

Авария произошла на улице Станционной

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Школьник ехал в сторону Димитровского моста

В Новосибирске 15-летний подросток решил покататься на автомобиле, но попал в ДТП и угодил в больницу. Авария произошла на улице Станционной в Ленинском районе, уточнили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— Юноша, не имея водительского удостоверения, ехал на автомобиле Hyundai Solaris в сторону Димитровского моста. Не справившись с управлением, юноша врезался в бетонный блок и перевернулся, — уточнили в инспекции.

Подростка с травмами увезли в больницу. Теперь подростку грозит постановка на учет в ПДН, а родителям штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее семилетний мальчик угнал автомобиль, устроил массовую аварию, а после сбежал с места происшествия.

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ДТП Подросток Новосибирск
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