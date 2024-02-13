В Сибири первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал — видео с места

Семилетний мальчик угнал автомобиль, устроил массовую аварию и сбежал с места происшествия в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным пресс-службы, ребенок угнал машину, которую оставили открытой с ключом в замке зажигания, в одном из дворов Барнаула. Мальчик проехал на автомобили несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил массовое ДТП с другими тремя автомобилями. В результате аварии одному из водителей понадобилась помощь. При этом школьник сбежал с места происшествия.
Видео с аварией распространилось в социальных сетях, так в паблике «Инцидент Барнаул» появился момент после ДТП, где ребенок выходит из машины и убегает с места.
— Сотрудники установили, что «угонщик» учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двоих младших детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину, — рассказали в пресс-службе.
Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и разъясняют, к каким последствиям привела детская шалость.
Недавно в Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, его обвинили в угоне автомобиля. Сибиряк протащил владельца машины по дороге, врезался в несколько других автомобилей и въехал в сугроб.