freedom
Реклама
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 91.08
eur 98.15
СрочноПроверка после падения мужчины со стола томографа
Все новости
Все новости

В Сибири первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал — видео с места

В аварии пострадал один из водителей

1 188

Школьник на угнанном автомобиле выехал на встречку

Поделиться

Семилетний мальчик угнал автомобиль, устроил массовую аварию и сбежал с места происшествия в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным пресс-службы, ребенок угнал машину, которую оставили открытой с ключом в замке зажигания, в одном из дворов Барнаула. Мальчик проехал на автомобили несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил массовое ДТП с другими тремя автомобилями. В результате аварии одному из водителей понадобилась помощь. При этом школьник сбежал с места происшествия.

Видео с аварией распространилось в социальных сетях, так в паблике «Инцидент Барнаул» появился момент после ДТП, где ребенок выходит из машины и убегает с места.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Барнаул», vk.com

— Сотрудники установили, что «угонщик» учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двоих младших детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и разъясняют, к каким последствиям привела детская шалость.

Недавно в Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, его обвинили в угоне автомобиля. Сибиряк протащил владельца машины по дороге, врезался в несколько других автомобилей и въехал в сугроб.

По теме

МВДПолицияДТПАварияУгонМашинаАвтомобильРебенокШкольникПервоклассникУченикБарнаулАлтайский край
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter