В Сибири первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал — видео с места

Семилетний мальчик угнал автомобиль, устроил массовую аварию и сбежал с места происшествия в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.



По данным пресс-службы, ребенок угнал машину, которую оставили открытой с ключом в замке зажигания, в одном из дворов Барнаула. Мальчик проехал на автомобили несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил массовое ДТП с другими тремя автомобилями. В результате аварии одному из водителей понадобилась помощь. При этом школьник сбежал с места происшествия.