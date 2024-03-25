«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall

Студент, который подрабатывал в «Крокусе», долгое время был в шоке от случившегося Источник: asamoylof / Twitter, MSK1.RU











Московский студент смог выбраться живым из Crocus City Hall во время теракта 22 марта. Он не попал под пули, но стал очевидцем этих ужасных событий от начала и до конца. Чтобы отойти от сильнейшего шока, молодой человек решил выговориться и поделился самыми острыми моментами. Публикуем его рассказ — от первого лица.



Я студент, в «Крокус» вышел подработать монтажником, мы разбирали стенды после бизнес-форума. Мы уже заканчивали, когда начался теракт. Я был на заднем дворе «Крокуса», выкидывал мусор в контейнеры.



По заднему двору пробежали несколько человек. Я подумал, что началась драка — они там бывали. То охрана грузчикам запрещает что-то вынести, то фуры не разъедутся. В общем, когда я увидел нескольких бегущих рабочих, я подумал о драке.



Выглянул из-за мусорного контейнера и увидел, что бежит целая толпа. У людей были очень напуганные лица, но самое главное — это скорость. Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх. Так не бегают от охраны или полицейских.



Мы не задумываясь побежали, бросились к сетчатому забору и налетели на него всей толпой. Столбы накренились, сетка начала рваться. Мы перепрыгнули через сломанный забор, и прямо за нами вылетел грузовик — он протаранил забор и дал газу в сторону МКАД.



Мы обходили «Крокус» сбоку, а из него выбегали люди — из всех черных выходов, с подземной парковки и так далее. Тогда толпа уже перешла на шаг, и мне рассказали, что в здании идет стрельба.



Я шел по парковке к эстакаде МКАД. Когда вышел на парковку перед «Крокусом», почувствовал запах гари. Дым затягивал всю парковку перед входом. Я не мог понять, откуда он идет — столб дыма над Крокусом появился только через несколько минут.



Спустился с эстакады и пошел вдоль парковки, чтобы помочь выбираться раненым. Пострадавшие выходили из фойе «Крокуса» и шли через парковку к скорым, которые заезжали с МКАД. Люди шарахались друг от друга, на дороге какой-то мужик орал на полицейского.



Скорые приехали первыми, затем — машина пожарных и пара машин ППС/ДПС. Приезжали и приезжали скорые, потом я увидел бронеавтомобиль Росгвардии. На парковке двое эмчеэсовцев на легковушке переодевались в пожарную экипировку.



Я помог врачу вынести раненого: затащить на каталку и вкатить в машину. Это был парень, раненный в руку и ногу. Помню, что дядька, который помогал этому парню идти, сказал врачу: «Двойное ранение».



Мы с этим врачом еще вытащили из скорой труп девушки, чтобы освободить каталку для раненого. Времени было мало, поэтому положили ее прям на асфальт, к обочине.

«Она перевернулась на живот, с нее свалилась накидка, и я увидел у нее пулевое отверстие в спине — ровно там, где сердце» очевидец

Примерно в 21:00 я отдал каким-то девушкам свою кофту и запасную кофту из рюкзака, поэтому остался в одной куртке. Выходили еще люди, тоже без верхней одежды, просили их чем-то укрыть или поделиться одеждой. Врачи сажали их в скорые, чтобы они согрелись.



Пошел ближе к зданию. Там мы с врачами так же сняли тело с каталки. И понесли к разбитому окну, где были еще трупы. Выложили тело на землю и отбежали обратно.

Потом спецназа стало много, его уже использовали для оцепления. Они выгнали нас с парковки и оттеснили от здания. Скорых стало столько, что моя помощь была не нужна: врачей было достаточно, они стояли небольшими кучками и курили.



Сам я отделался легко: только надышался дымом и получил легкий шок. Слышал несколько очередей, но, наверное, это уже были не нападавшие, а спецназ. Шок первое время проявлялся сильно: меня десяток раз чуть не сбила машина.



Единственное фото, которую сделал за всё время, — это мои рукава в крови раненых. Заметил уже в метро.

Испачканную одежду молодой человек заметил только после случившегося Источник: asamoylof / Twitter











Еще сутки на лице была как бы «маска»: я не мог улыбаться, и мимика не слушалась. Вчера несколько часов гулял по городу, смог расслабиться в какой-то пустой кофейне и снова «научился» улыбаться, поначалу немного натянуто. Откашливаться перестал только сегодня утром.



Слава богу, не был в зале, рад, что не попал в эпицентр. Хорошо, что смог хоть как-то помочь. В груди зажимает, когда думаю о погибших. Светлая память им, дай бог поправиться раненым. Я не считаю себя героям, там были более серьезные поступки: гардеробщик, который вывел много людей, или мужчина, вырвавший автомат у боевика и вырубивший его кулаками. Это действительно подвиг.



Другой житель Подмосковья отравился угарным газом, но вынес десятки пострадавших из «Крокуса». 41-летний Илья Красников смог спастись, но вернулся в эпицентр стрельбы и помогал спасателям. Почитайте также историю волонтера, который разбирает завалы в Crocus City Hall.