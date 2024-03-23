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Список погибших при теракте в «Крокусе»

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Пострадавшим в теракте в «Крокусе» выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов

Пострадавшим в теракте в «Крокусе» выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов

Власти Москвы и области возьмут на себя организацию похорон

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Семьи погибших при теракте в «Крокусе» получат выплаты в размере 3 млн рублей

В Подмосковье в пятницу, 22 марта, произошел теракт в Crocus City Hall. На данный момент известно, что погибло 93 человека, среди них — трое детей. В больницах остаются больше 100 пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы вместе с Подмосковьем окажут поддержку пострадавшим во время теракта.

Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, — написал Собянин в своем Telegram-канале. — Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших.

По всей Москве и области сейчас отменяют массовые мероприятия и занятия в вузах. Многие собираются в очереди у донорских центров, чтобы сдать кровь для пострадавших. В аэропортах и метро усилены меры безопасности.

Всё самое важное MSK1.RU собирает в сюжете на сайте и в онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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