Пострадавшим в теракте в «Крокусе» выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов

Семьи погибших при теракте в «Крокусе» получат выплаты в размере 3 млн рублей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Подмосковье в пятницу, 22 марта, произошел теракт в Crocus City Hall. На данный момент известно, что погибло 93 человека, среди них — трое детей. В больницах остаются больше 100 пострадавших.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы вместе с Подмосковьем окажут поддержку пострадавшим во время теракта.

— Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов , — написал Собянин в своем Telegram-канале. — Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших.

По всей Москве и области сейчас отменяют массовые мероприятия и занятия в вузах. Многие собираются в очереди у донорских центров, чтобы сдать кровь для пострадавших. В аэропортах и метро усилены меры безопасности.



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