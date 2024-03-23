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Происшествия Теракт в Crocus City Hall подробности «Было много крови». Директор «Пикника» — о трагедии в «Крокус-Сити»

«Было много крови». Директор «Пикника» — о трагедии в «Крокус-Сити»

Во время стрельбы музыканты находились в гримерке

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Сегодня вечером в подмосковном концертном зале Crocus City Hall должен был пройти концерт группы «Пикник», на котором произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь.

Есть раненые и погибшие. Люди в панике выбегали из здания. Корреспондент MSK1.RU дозвонилась концертному директору группы «Пикник» Юрию Чернышевскому.

— Группу успели эвакуировать. Конечно, мы чрезвычайно встревожены. К большому сожалению, трагедия произошла перед нашим концертом. Оставалось минут 10 до выхода на сцену, — сказал MSK1. RU Юрий Чернышевский. — Мы не являемся очевидцами, не находились в гуще событий, ничего не видели. Когда начались выстрелы, музыканты находились в гримёрных комнатах, даже не успели выйти на сцену.

Со слов концертного директора, они знали о произошедшем только со слов других людей — было много крови. Все, кто мог, все эвакуировались раздетые. Выбегали из «Крокуса», естественно, не забирая никакие вещи.

— Когда мы уезжали из «Крокуса», видели только, как он горит, был огромный пожар, — сказал Юрий Чернышевский. — То, что случилось, это, конечно, кошмар. Я не представляю из-за чего такое могло произойти. Подробности узнаем от силовых структур.

— Сейчас мы только собираем информацию о происходящем, следим за новостями. Выясняем, что происходит с нашими зрителями. А о запланированных концертах речи, вообще, не идет. Сейчас не до них, — сказал MSK1.RU концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский.

Вот что рассказывали очевидцы:

— Видим то, что там прям реально куча народа выбегает. Пожара еще не было. Звуки выстрелов начались, — рассказал MSK1.RU один из очевидцев трагедии.

— У входа видим, женщина лежит. Мы спрятались, это страшно. Они еще стреляли на парковке. Люди выбегали оттуда, а они все равно продолжали читать, — сообщил MSK1.RU другой очевидец.

Люди в зале были из разных городов. Вот, что рассказал житель Нижнего Новгорода:

— Самой стрельбы не слышал — либо не было, либо просто на улице не слышно, что в здании происходило. Но люди между собой кричали, как будто кто-то видел, что несколько человек убито. Много крови, тела лежали на телах, кто ранен, а кто убит — непонятно, бежали все оттуда.

Также NN.RU написала нижегородка, у которой родственники были внутри здания в момент массовой стрельбы:

— Знаю, что только убегали. Была давка.

«Пикник» — советская рок-группа основанная в 1978 году. Вы можете знать ее по песням «У шамана три руки», «Колдун», «Египтянин» и другим. Группа играет на симфонических, клавишных и экзотических народных инструментах. Участники группы: Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Станислав Шклярский.

Все последние новости о стрельбе мы публикуем в отдельном онлайн-репортаже.

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