40 человек погибли в результате теракта в Crocus City Hall. Еще 100 получили ранения

В результате стрельбы в Crocus City Hall погибли как минимум 40 человек, более 100 пострадали. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье — 205 УК РФ. Напомним, на концертной площадке к выступлению готовилась группа «Пикник». По данным организаторов, был солд-аут. Стрельба прогремела еще до выхода музыкантов на сцену. После выстрелов вооруженные люди бросили гранату или зажигательную шашку, из-за этого начался пожар.
За оперативной информацией о ЧП следите в нашей онлайн-трансляции.