НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

1 м/c,

ю-з.

 751мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Стрельба в «Крокус сити»: есть убитые

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Кто жаловался на чиновников
Дома, о которых все говорят
Запрет на мигрантов в такси
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall Полиция пошла на штурм Crocus City Hall: видео

Полиция пошла на штурм Crocus City Hall: видео

В здании могут скрываться нападавшие

1 комментарий
Полиция пошла на штурм концертного зала Crocus City Hall

Полиция пошла на штурм концертного зала Crocus City Hall. В здании погибло более 40 человек. Вооруженные нападавшие могут скрываться в здании. Ранее на место выехали бригады СОБР и ОМОН.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу. Огонь открыли прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Crocus City Hall
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Марат, 44

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление