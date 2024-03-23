Полиция пошла на штурм Crocus City Hall: видео

Полиция пошла на штурм концертного зала Crocus City Hall. В здании погибло более 40 человек. Вооруженные нападавшие могут скрываться в здании. Ранее на место выехали бригады СОБР и ОМОН.



Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу. Огонь открыли прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.