«Зал горит, в нас стреляют из автомата». Первые кадры с концертного зала Crocus City Hall, в котором началась стрельба

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. Люди в панике выбегают из здания.
— В «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идет эвакуация людей, — сообщил источник ТАСС в оперативных службах города.
Публикуем первые кадры с места происшествия.
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