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Стрельба в «Крокус сити»: есть убитые

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Происшествия «Зал горит, в нас стреляют из автомата». Первые кадры с концертного зала Crocus City Hall, в котором началась стрельба

«Зал горит, в нас стреляют из автомата». Первые кадры с концертного зала Crocus City Hall, в котором началась стрельба

По предварительным данным, есть погибшие

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В настоящее время идет эвакуация людей

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. Люди в панике выбегают из здания.

— В «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идет эвакуация людей, — сообщил источник ТАСС в оперативных службах города.

Публикуем первые кадры с места происшествия.

Все последние новости о стрельбе MSK1.RU публикует в отдельном онлайн-репортаже.

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