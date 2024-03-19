«Думал, что помогает ловить преступников»: полиция задержала новосибирца, который бросил петарды в банке

Сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил петарды в отделении банка. Сейчас он дает показания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Подозреваемый — 46-летний житель Новосибирска был доставлен в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются мотивы действий мужчины, — уточнили в ведомстве. — По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
По данным издания «Infopro54», мужчина, которого задержали полицейские, думал, что помогает ловить преступников. Указано, что что сибиряк якобы связался с мошенниками.
― Они мне позвонили, сказали, что нужно помочь в поимке недобросовестных сотрудников банка. Для этого надо было оформить кредиты в 28 банках. Деньги, конечно, обещали вернуть. Я отдал мошенникам около 3 миллионов. Фейерверк был нужен для того, чтобы выманить из подвала банка преступников, ― приводит СМИ слова мужчины с допроса.
Данные о возможных мотивах действий мужчины также подтвердил источник НГС. Официальная информация об этом на момент публикации новостного материала отсутствует
Как заявляли в соцсетях, инцидент произошел в отделении банка на улице Кошурникова 19 марта, момент пожарной тревоги попал на видео. По информации полиции, предположительно, петарды были брошены из хулиганства, никто не пострадал.
Весной прошлого года в Новосибирске ограбили банк на улице Забалуева. Действия неизвестных попали на камеры видеонаблюдения.