Мужчина бросил петарды в новосибирском банке — момент тревоги попал на видео

19 марта в Новосибирске мужчина зашел в банк и бросил там петарды. После этого он скрылся. Об этом рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.



Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск», взрывы произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова, 8/1. Момент пожарной тревоги попал на видео с места происшествия, опубликованное в посте.