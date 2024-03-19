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Срочно17-летний парень пропал в Новосибирске
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Мужчина бросил петарды в новосибирском банке — момент тревоги попал на видео

Это могли сделать из хулиганских побуждений

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Полиция ищет виновника происшествия

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19 марта в Новосибирске мужчина зашел в банк и бросил там петарды. После этого он скрылся. Об этом рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.

Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск», взрывы произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова, 8/1. Момент пожарной тревоги попал на видео с места происшествия, опубликованное в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с места случившегося

Видео: «Инцидент Новосибирск» / Telegram

— Я там был, хотел купить баксы. Вдруг начались взрывы, и я побежал в угол. Как выяснилось, кто-то решил взорвать салют внутри. Мы с незнакомой девушкой отсидели 3–4 минуты и вышли, внутри пусто было. Стрелявшего я не видел, — рассказал один из очевидцев, поделившийся роликом.

В МВД уточняют, что, предположительно, петарды были брошены из хулиганства. Никто не пострадал.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, — отметили в пресс-службе корреспонденту.

Прошлым летом на Затулинке неизвестные скинули петарду с многоэтажки во двор — взрыв попал на видео.

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