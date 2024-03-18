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Ургант с Эрнстом и Киркоров с Каневским. Кто еще пришел на прощание с Александром Ширвиндтом в Москве

Президент Театра сатиры скончался в больнице в возрасте 89 лет

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Прощание с Ширвиндтом проходит в Театре сатиры в центре Москвы

В понедельник, 18 марта, в Театре сатиры в Москве проходит прощание с народным артистом, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Всё самое важное оттуда MSK1.RU публикует в онлайн-репортаже. Рассказываем, кто пришел на церемонию.

Одним из гостей оказался телеведущий Иван Ургант. С ним была последняя съемка у Ширвиндта на ютьюб-канале его сына. Артист был другом семьи Урганта.

Филипп Киркоров тоже пришел на прощание с народным артистом.

— Это, конечно, очень печальная история, — произнес он и прошел внутрь театра.

Актер Игорь Костолевский рассказал журналистам, что вместе Александром Ширвиндтом ушла «целая эпоха, целая цивилизация».

— Как-то смириться с этим очень трудно. Очень трудно, потому что это был человек, которого любили все. Вот так вот надо умудриться прожить жизнь, чтобы тебя все любили, все уважали. Ты был чудесным артистом и удивительным человеком, — сказал он.

Также на церемонию приехали коллеги Александра Ширвиндта Леонид Каневский, Леонид Ярмольник. Кроме того, на церемонии заметили продюсера Константина Эрнста.

С цветами в Театр сатиры приехал актер Олег Меньшиков.

Политик Александр Жуков сказал, что сегодня очень печальный день для российской культуры.

— Действительно тяжелый день, потому что, думаю, что Александр Анатольевич был одним из самых любимых актеров. Вообще это был замечательный, мудрый и в то же время человек с необыкновенным чувством юмора.

Я думаю, что многие люди в России с огромным почитанием относились к нему и как к человеку, и как к творцу, как к актеру, к режиссеру. Не так давно был на его спектакле. Несмотря на возраст, он просто замечательно играл, восхитительно обстоял, — сказал он.

На прощание пришел президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

— Он дружил с Валерием Харламовым, с Мальцевым. Я 40 лет с ним тоже дружил, поэтому не представляю, что его не будет с нами. Каждая встреча с ним — это был праздник, — сказал Третьяк. — Он очень любил анекдоты, и я всегда старался найти какой-то хороший для него. Я так радовался, что он его не знает. Уникальный человек, любимец всех россиян. Не верится, что мы его не увидим.

Последний раз с Ширвиндтом спортсмен связывался по телефону, потому что артист был болен.

Еще к театру Сатиры приехал артист Геннадий Хазанов, супруги Александр и Екатерина Стриженовы.

Кроме того, журналисты заметили эстрадную певицу Роксану Бабаян, жену его лучшего друга Михаила Державина.

Ранее мы рассказывали, каким Александра Ширвиндта запомнили его коллеги и друзья.

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Прощание Народный артист Александр Ширвиндт
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