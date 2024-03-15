«Сама позвала их в гости». Уральских школьников подозревают в групповом изнасиловании 11-летней девочки

В Первоуральске Свердловской области троих восьмиклассников подозревают в изнасиловании
Все три подозреваемых мальчишки учатся в одном классе, а пятиклассница — из другой школы. Ее фотография часто появлялась в первоуральских пабликах для знакомств. Правда, на снимках она выглядит старше своего возраста. Один из подростков после случившегося рассказывал, что с девочкой они списались в Сети, она пригласила компанию домой и предложила заняться сексом.
— По его словам, она сама позвала их в гости и не в первый раз этим занимается. Но Антон (имя изменено) говорит, что он с ней этого не делал. Только двое других ребят. Они выпили, и он, говорит, был не в том состоянии, чтобы что-то делать. Он сам мне это всё лично рассказывал, — рассказала подруга восьмиклассника. — Я говорю ему: «А они понимают, что они сделали?» Он говорит, они были не в таком состоянии, чтобы что-то понимать. Он сидел, ревел, что его посадят. Еле успокоился.
Процесс подростки снимали на видео. Ролики в полицию принесла мама одного из мальчишек, когда нашла их у него в телефоне. По словам осведомленного источника E1.RU, она не ожидала такого развития событий.
— Мама мальчика думала, что накажут девочку за совращение ее сына, а получилось всё наоборот. Теперь из-за ее действий сын уедет в спецшколу, а потом — в колонию для малолетних, — сообщил наш собеседник.
По данным нашего источника, изначально в квартиру пришли пятеро школьников, но двое сразу решили уйти. Оставшимся за изнасилование несовершеннолетней грозит до шести лет колонии — это максимальный срок наказания для преступников, которым от 14 до 16 лет. Уголовное дело по этой статье уже возбудил первоуральский следственный отдел.
По мнению адвоката Георгия Краснова, восьмиклассники могут избежать уголовной ответственности, если следствие установит, что девочка, несмотря на свой юный возраст, добровольно занималась сексом и осознавала, что делает.
— По закону лицо, которое не достигло 12 лет, по умолчанию считается беспомощным. То есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий, — уточнил адвокат. — Но, по-хорошему, должна быть экспертиза. В теории, даже в 11 лет можно иметь познания в этой теме и какие-то потребности. Если экспертиза покажет, что девочка осознавала, что с ней происходило (возможно, она уже ведет половую жизнь), и эта осознанность будет подтверждена экспертизой, то здесь не должно быть ответственности за изнасилование.
С адвокатом согласна и сексолог Татьяна Йованович. Эксперт уверяет, что в 11 лет у девочек вполне может появиться сексуальное влечение.
И тут механизмы поведения могут быть самые разные: от какого-то гормонального взрыва до поиска способов повышения самооценки, чтобы почувствовать себя взрослой и сексуальной. Большую роль в этот период играет информационное поле вокруг подростка. Гормоны играют, в мозгах еще не очень хорошо. Что вполне реально могло привести к такой ситуации. То, что она не знала вообще, что такое секс, и не ведала, что творит, — это, конечно, вызывает большие сомнения, — считает сексолог.
В управлении образования Первоуральска пока никак не прокомментировали скандал. Когда история прогремела на всю страну, в городе провели единый день профилактики: сотрудники ПДН прошлись по всем школам и поговорили с детьми.
Все трое мальчишек увлекаются спортом и вместе занимаются в тренажерном зале. А один из них, Антон, еще и подает большие надежды в мас-рестлинге. В прошлом году он занял первое место на городских соревнованиях. Мы связались с его мамой, но и она, и ее адвокат отказались от комментариев.
Тренер мальчика был в шоке, когда узнал, что воспитанника вызывают в СК. Он уверен: в уголовное дело юного спортсмена втянула плохая компания.
— Его воспитывает одна мама, с папой, видимо, в разводе. Она всё время звонит, спрашивает про его тренировки, держит его на контроле, — рассказал тренер. — Я говорил не ошиваться ему с этим Колей (второй подозреваемый подросток, имя изменено. — Прим. ред.), он дармоед. А он парень-спортсмен, может многого достичь. Он кивал головой, но толку-то — всё равно с ним водился.
Мы следим за развитием событий.
Ранее мы рассказывали, что уралец получил огромный срок за изнасилование. Жертва призналась, что всё было добровольно, — девушка просто испугалась осуждения мамы. Почитайте, как другого мужчину посадили за изнасилование