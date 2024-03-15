«Сама позвала их в гости». Уральских школьников подозревают в групповом изнасиловании 11-летней девочки

— Мама мальчика думала, что накажут девочку за совращение ее сына, а получилось всё наоборот. Теперь из-за ее действий сын уедет в спецшколу, а потом — в колонию для малолетних, — сообщил наш собеседник.

По данным нашего источника, изначально в квартиру пришли пятеро школьников, но двое сразу решили уйти. Оставшимся за изнасилование несовершеннолетней грозит до шести лет колонии — это максимальный срок наказания для преступников, которым от 14 до 16 лет. Уголовное дело по этой статье уже возбудил первоуральский следственный отдел.