В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

12 марта в небе над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщает Минобороны, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным военного ведомства, самолет упал при взлете для выполнения планового полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.
Воздушное судно рухнуло в лесопарке, неподалеку от кладбища, не долетев до полосы аэродрома Северный. На место выехали оперативные службы. С места крушения валит черный дым.
К месту ЧП прилетели два вертолета, а также стягивается другая спецтехника. На аэродром Иваново вылетела комиссия главкома ВКС РФ для выяснения причины крушения.