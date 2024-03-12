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В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

При взлете у него загорелся двигатель

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У самолета загорелся правый двигатель

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12 марта в небе над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщает Минобороны, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным военного ведомства, самолет упал при взлете для выполнения планового полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

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Видео: BRIEF / T.me

Воздушное судно рухнуло в лесопарке, неподалеку от кладбища, не долетев до полосы аэродрома Северный. На место выехали оперативные службы. С места крушения валит черный дым.

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К месту ЧП прилетели два вертолета, а также стягивается другая спецтехника. На аэродром Иваново вылетела комиссия главкома ВКС РФ для выяснения причины крушения.

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