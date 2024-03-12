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Беспилотники атаковали четыре региона России за одну ночь. В Орле вспыхнула нефтебаза

Пострадавших при пожаре нет

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Предположительно, на фото — горящая нефтебаза

В ночь на 12 марта в Орле загорелась нефтебаза. На нее упал беспилотник.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность.

— Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, — написал Клычков в телеграм-канале.

Местные жители сообщают, что услышали громкий звук взрыва, а после увидели столб дыма

В ту же ночь беспилотники атаковали Курскую область, Белгородский район и Тульскую область. Местные власти отчитались, что дроны сбивала ПВО. В Белгородской области из-за атаки остались без света семь населенных пунктов.

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Беспилотник Нефтебаза БПЛА Атака ВСУ ПВО
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