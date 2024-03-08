Кто-то сломал шею, у кого-то сотрясение мозга. Что известно о завале лыжниц в горах Сочи к этому часу

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал наказать виновных, которые допустили спортсменок на соревнования в такую погоду.



— Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась. Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос — почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто, товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе? Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю это преступлением, и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования, козлы и придурки, — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».



Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем телеграм-канале написала, что «здоровье дороже металла с ленточкой».

