Кто-то сломал шею, у кого-то сотрясение мозга. Что известно о завале лыжниц в горах Сочи к этому часу

Сегодня девушки-лыжницы попали в снежную бурю во время соревнований, которые проходят в горах Сочи. Сначала на лыжне упала одна из участниц заезда, поскольку видимость была почти на нуле, поэтому ее падения никто не заметил и идущие за ней спортсменки на большой скорости врезались в нее. Накануне в горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега. Тем не менее организаторы не стали переносить соревнования. Даже на видеокадрах, снятых на горе во время гонки, не видно спортсменок из-за сильнейшей метели, а только слышно, как они падают друг на друга и кричат.
На олимпийском стадионе «Лаура» курорта «Газпром Поляна» в рамках XII юношеской Зимней Спартакиады учащихся России — 2024 7, 8, 10 и 11 марта проходят лыжные гонки. Соревнования собрали 200 спортсменов из 35 регионов России. Подробности в материале наших сочинских коллег SOCHI1.RU
Правоохранительные органы дадут оценку действиям организаторов
Пострадавшие спортсменки получили открытые переломы рук и ног, ушибы, 15 человек сошли с трассы, 9 из них госпитализированы.
Всего во время происшествия пострадало 18 лыжниц. Одна спортсменка была доставлена во взрослую больницу в Красной Поляне, остальные — в детскую. По данным нашего источника, трое получили серьезные черепно-мозговые травмы, у двоих открытые переломы ног, у остальных пострадавших — сломаны пальцы и кисти, есть также серьезные травмы шеи. Госпитализировали одну спортсменку из Томской области, остальные будут лечиться амбулаторно. Большинство из них 2006–2007 годов рождения.
Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку по факту травмирования лыжниц на курорте «Газпром Поляна».
— Сегодня, 8 марта 2024 года, на курорте «Альпика» в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. В рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц.
Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СК России по Краснодарскому краю также незамедлительно организовал доследственную проверку по факту ЧП, ее ход и результаты поставлены на контроль в краевом следственном управлении.
Минспорт РФ пообещал проанализировать обстоятельства массового завала лыжниц во время женской гонки на
С самого утра был сильный снег и туман
Лыжница Анастасия Ермохина рассказала Sport24, что с раннего утра в горах был очень сильный туман и снегопад.
— Мы думали, что гонку могут перенести по времени, но ее не сдвинули. В интернете пишут, что было всего пару переломов и ушибы, но на самом деле это не так. Переломов и сильных падений было гораздо больше: кто-то сломал шею, у кого-то сотрясение мозга, ребра ломали. Пострадало гораздо больше девочек, чем об этом написали, — рассказала Анастасия. По словам девушки, многие участники гонки понимали, что стартовать в таких сложных погодных условиях — опасно. Да и сама трасса пугала, особенно спуски, где спортсмены разгонялись до
Лыжница из Челябинской области Дарья Малахова в своем телеграм-канале сегодня рано утром опубликовала видео, снятое из окна гостиницы, и показывала, что видимость в горах очень плохая, метет метель.
«Ничего страшного, господи»
Федерация лыжных гонок России арендует лыжную трассу у курорта Газпрома и самостоятельно обрабатывает и готовит трассы для соревнований. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что в массовом завале виноват низкий уровень спортсменок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
— Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Всё дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий, — заявила Вяльбе. Она настаивает, что повода для отстранения арбитров нет, так как погода неожиданно испортилась после старта.
Российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал наказать виновных, которые допустили спортсменок на соревнования в такую погоду.
— Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась. Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос — почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто, товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе? Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю это преступлением, и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования, козлы и придурки, — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем телеграм-канале написала, что «здоровье дороже металла с ленточкой».
— Можно потратить годы, убеждая подростков и их родителей, что лыжи — это прекрасно, это сила и здоровье. А потом они видят сегодняшние кадры с «Лауры» и думают: «Да на фиг мне всё это надо!» Те, кто разрешают детям соревноваться в таких условиях, и те, кто думают, что это «ничего особенного», просто не понимают, что любое такое происшествие разлетается в соцсетях и в медиа, становится куда популярнее, чем любые соревнования. Здоровье — самое главное. Скорейшего восстановления всем участникам гонки на «Лауре». И тем, кто непосредственно пострадал, и тем участницам, у кого теперь надолго психологическая травма, — написала Вероника Степанова.
Мужской масс-старт на 15 километров, который должен был пройти 8 марта, перенесли на 9 марта. Непогода в горах Сочи будет бушевать еще два дня.