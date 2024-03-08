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«Денег нет, праздник испорчен»: сибирячка заявила, что цветочный магазин четыре раза снял деньги за букет

Теперь женщина не может вернуть деньги

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С ее карты списали более 12 тысяч рублей

Жительница Новосибирска заявила, что цветочный магазин четыре раза снял с нее деньги за один букет. Как рассказала НГС сибирячка, инцидент произошел утром 7 марта в магазине «БукетОпт» на Красном проспекте.

— Выбрав один букет на сумму 1831 рубль и две розы по 300 рублей, попросила их по отдельности оформить. На кассе с карты сняли сумму 3151 рубль. Попросила пересчитать, сумма вышла 2821 рубль. Кассир сказала, что сейчас сделает возврат полной суммы, которую сняла ранее, а потом проведет уже оплату 2821 рубль. В итоге вместо возврата с карты сняли еще сумму 3151 рубль и сразу же еще 2821, — рассказала женщина.

Как пояснила сибирячка, кассир еще раз попробовала сделать возврат, но с нее вновь сняли 3151 рубль. По итогу, по словам Ольги, с ее карты списали более 12 тысяч рублей. Женщина написала жалобу на имя директора и без денег ушла домой.

— И примерно после 15:00 со мной связались и объяснили, что не могут вернуть деньги сегодня, так как только после 20:00 будут проводить отчет. После меня попросили прийти лично в магазин, чтоб сделать возврат, и сказали — деньги должны вернуться в течение 15 минут, если не вернутся, то обращаться в банк, но не к ним. Прошло более часа, деньги, естественно, на карту не зачислены, — отметила сибирячка.

Теперь женщина не может вернуть деньги, так как ближайшие три дня банки не работают.

Журналист НГС попытался связаться с компанией по телефону единой справочной, но на звонки никто не ответил. Корреспондент также направил официальный запрос в компанию.

ИП Сеидова Тахмина Миракбар кызы, товарный знак «БукетОпт», зарегистрирована 16 мая 2023 года. Тип деятельности: торговля розничными цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

Ранее аналитики выяснили, какие подарки собираются дарить на 8 Марта мужчины, а какие хотят получить женщины.

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