«Денег нет, праздник испорчен»: сибирячка заявила, что цветочный магазин четыре раза снял деньги за букет

— Выбрав один букет на сумму 1831 рубль и две розы по 300 рублей, попросила их по отдельности оформить. На кассе с карты сняли сумму 3151 рубль. Попросила пересчитать, сумма вышла 2821 рубль. Кассир сказала, что сейчас сделает возврат полной суммы, которую сняла ранее, а потом проведет уже оплату 2821 рубль. В итоге вместо возврата с карты сняли еще сумму 3151 рубль и сразу же еще 2821, — рассказала женщина.

Как пояснила сибирячка, кассир еще раз попробовала сделать возврат, но с нее вновь сняли 3151 рубль. По итогу, по словам Ольги, с ее карты списали более 12 тысяч рублей. Женщина написала жалобу на имя директора и без денег ушла домой.

— И примерно после 15:00 со мной связались и объяснили, что не могут вернуть деньги сегодня, так как только после 20:00 будут проводить отчет. После меня попросили прийти лично в магазин, чтоб сделать возврат, и сказали — деньги должны вернуться в течение 15 минут, если не вернутся, то обращаться в банк, но не к ним. Прошло более часа, деньги, естественно, на карту не зачислены, — отметила сибирячка.

