Женщины хотят смартфоны, а мужчины закупают цветы: что подарят новосибирцы женщинам на 8 Марта

Аналитики выяснили, какие подарки собираются дарить на 8 Марта мужчины, а какие хотят получить женщины. Опрос среди
Выяснилось, что 77% опрошенных мужчин планируют подарить цветы, а получить такой подарок хотят 47% женщин. Большинство сибиряков собираются вручать букеты из тюльпанов или роз, 11% подарят комнатные цветы в горшках.
33% мужчин собираются дарить косметику и парфюм, 21% выберут ювелирные украшения. При этом 22% опрошенных вручат подарочные сертификаты, а 44% — сладости.
— 15% опрошенных также собираются окружить своих близких женщин заботой — например, приготовить завтрак в постель, устроить день без домашних дел. 12% мужчин планируют дарить гаджеты. Среди них 17% собирается преподнести iPhone, и 33% мужчин — смартфон другого бренда, — сообщили в пресс-службе «Авито».
С праздником 8 Марта 66% опрошенных мужчин собираются поздравлять только близких женщин — матерей, жен или девушек и дочерей. 10% планируют вручить подарки знакомым и коллегам.
37% женщин, которые участвовали в опросе, рассказали, что хотели бы получить на праздник косметику или парфюмерию, 42% — ювелирные изделия, 34% — подарочные сертификаты, 29% — сладости.
— 22% хотели бы получить в подарок гаджет. Среди них 25% больше всего обрадовались бы iPhone, 27% — ноутбуку, а 19% — смартфону другого бренда. При этом того, что их близкий мужчина устроит им день без забот, ждут 18% женщин. В открытых ответах самым популярным вариантом оказались деньги. Также часто встречались товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться», — отметили аналитики.
32% опрошенных мужчин рассказали, что потратят на подарки примерно 2000–5000 рублей, 24% — от 5000 до
Незадолго до 8 Марта цены на тюльпаны в салонах заметно выросли, один цветок стоит от 100 до 200 рублей, в некоторых точках — до 280 рублей. НГС нашел магазины, где можно приобрести более дешевые букеты.