Женщины хотят смартфоны, а мужчины закупают цветы: что подарят новосибирцы женщинам на 8 Марта

Выяснилось, что 77% опрошенных мужчин планируют подарить цветы, а получить такой подарок хотят 47% женщин. Большинство сибиряков собираются вручать букеты из тюльпанов или роз, 11% подарят комнатные цветы в горшках.

33% мужчин собираются дарить косметику и парфюм, 21% выберут ювелирные украшения. При этом 22% опрошенных вручат подарочные сертификаты, а 44% — сладости.